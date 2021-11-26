Son dakika haberi... Esenyurt'ta servis minibüsünün altında kalan çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

Esenyurt'ta servis minibüsünün altında kalan çocuk hayatını kaybetti

Okul servisi altında kalan oğlunu kurtarmaya çalışan annenin yürek yakan mücadelesi kamerada

Yaşanan feci olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

İSTANBUL - Esenyurt'ta okul servisi altında kalan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Çınar Mahallesi 1467'nci sokakta saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre E.A. yönetimdeki 34 LEK 846 plakalı okul servis aracı annesiyle yolda yürüyen 4 yaşındaki Vedat Turgay'a çarptı. Servis aracı altında sürüklenen minik çocuk, kanlar içinde yerde kaldı. Minik çocuğu annesi servis aracı altından çıkarırken çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri Turgay'ı, hastaneye kaldırırken çevredeki vatandaşların tepki gösterdiği sürücü olay yerinden uzaklaştı. Hastaneye kaldırılan çocuğun yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Servis aracı ise polis tarafından otoparka çekildi.

Ayakkabısı aracın altında kaldı

Yaşanan olaydan sonra çocuğun ayakkabısı araç altında kaldı. Olaya tanık olan Emrah Olgun isimli bir vatandaş yaşananları anlatarak, "Bir kadın arabanın altından çocuğu çekmeye çalışıyordu. Servisçi, millet bağırınca durdu. Adamın korkudan rengi atmıştı. Çocuk hastaneye kaldırıldı." dedi.

Kucağından diğer çocuğunu yere bıraktı yardıma koştu

Yaşanan anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde çocuğun servis aracı altında sürüklenmesi olay anında annenin diğer çocuğunu kucağından yere bırakıp araç altında kalan oğlunu kurtarmaya çalışması görüldü.