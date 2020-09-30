Son dakika haber... Esenyurt'ta şoförü silahla tehdit ederek kamyonunu soydular - Son Dakika

ESENYURT'ta silahlı 5 kişi Kayseri'den fırın ve mutfak gereçleri getiren kamyon sürücüsünü tehdit ederek, kamyondaki 16 fırını alarak kaçtı.

Kamyonun şoförü Hayrettin Çağlı Karakayalı'nın haber vermesi üzerine polis ekipleri gelerek inceleme yaptı. Zafer Mahallesi 163'üncü Sokak'ta önceki gün park ettiği aracının başından ayrılmadığını söyleyen Karakayalı, "Aracımda oturdum. Sabah 09.00'a kadar aracımda hiçbir sorun olmadı. Gittim yukarıya kaç araç var, diye sormaya. Tekrardan geldiğimde baktım, aracın kapısı açılmış. Orada 5 kişi uğraşıyorlar. 'Ne yapıyorsunuz' dedim. 'Yaklaşma, arabana bin otur, sesini çıkartma' dedi. Silah gösterdiler bana. Orada dondum kaldım. Çalıştırdım arabayı geri geri yaptım. Öyle yapınca bindiler arabaya kaçtılar gittiler. Maske vardı yüzlerinde. Koyu renkli elbisler giymişlerdi. Şapkaları vardı. Sonrasında bindiler bir araca binip gittiler. " dedi. Karakayalı, şüphelilerin 16 adet fırın çaldıklarını söyledi.

Bölgede güvenlik kamerası bulunmadığı belirtilirken, polis şüphelileri yakalayabilmek için araştırmalarına başladı.