Son dakika 3. sayfa: Esenyurt'ta şüpheli ölüm: Yabancı uyruklu genç 6. kattan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika 3. sayfa: Esenyurt'ta şüpheli ölüm: Yabancı uyruklu genç 6. kattan düşerek hayatını kaybetti

14.10.2022 03:55

Son dakika haberleri: Esenyurt'ta şüpheli ölüm: Yabancı uyruklu genç 6. kattan düşerek hayatını kaybetti Esenyurt'ta 10 katlı binanın 6. katından düşen 27 yaşındaki yabancı uyruklu Ebraim Fofana yaşamını yitirdi.

Esenyurt'ta şüpheli ölüm: Yabancı uyruklu genç 6. kattan düşerek hayatını kaybetti

İSTANBUL - Esenyurt'ta 10 katlı binanın 6. katından düşen 27 yaşındaki yabancı uyruklu Ebraim Fofana yaşamını yitirdi. Polis, şüpheli ölümle ilgili çalışma başlattı.

Olay, saat 00.00 sıralarında Esenyurt Akevler Mahallesi, 1075 Sokak üzerinde bulunan sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, site içinde bulunan 10 katlı binanın 6'ıncı katından düşen yabancı uyruklu Ebraim Fofana, giriş katta bulunan cam korkuluğa çarparak yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 6'ncı kattan düşen Fofana'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ve polis ekipleri uzun süre binada ve çevresinde imcelemeler yaptı.

Polis ekipleri, şüpheli ölümle ilgili çalışma başlattı.

YORUMLAR
500
Esenyurt'ta 6. kattan düşen yabancı uyruklu öldü Esenyurt'ta 6. kattan düşen yabancı uyruklu öldü Hatayspor, Süper Lig'de yarın Fatih Karagümrük'e konuk olacak Hatayspor, Süper Lig'de yarın Fatih Karagümrük'e konuk olacak Fatih Karagümrük, yarın Hatayspor'u konuk edecek Fatih Karagümrük, yarın Hatayspor'u konuk edecek
Kaynak: İHA

Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Esenyurt'ta şüpheli ölüm: Yabancı uyruklu genç 6. kattan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:21 Ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz eleştirilere tepki gösterdi: Susmuyorum
10:10 MİT'ten Suriye'de PKK'ya darbe! Çavreş tugayı sorumlusu Nejdet Dağlarer, etkisiz hale getirildi
10:07 Müşterilerini "Tersten alışverişe" teşvik etmeyi amaçlayan dünyaca ünlü spor mağazası isim değişikliğine gitti
09:48 50 yaşından büyük, 250 kilogram ağırlığındaki "Okyanusun kraliçesi" Kuzey Atlantik'te yakalandı
09:33 Kısa süre önce evlenen Merve Boluğur hamile mi? Sosyal medyadan verdiği cevaplar akılları karıştırdı
09:29 "Okyanusun kraliçesi" olarak adlandırılan 50 yaşından büyük, 250 kilo ağırlığındaki köpekbalığı yakalandı
09:28 TOKİ'den beklenen açıklama! Sosyal konut kuraları ne zaman çekilecek?
09:18 Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 4 zanlı yakalandı
09:16 AB'den skandal karar: Başörtüsü yasaklanabilir
09:12 Sertaç Ortaç: Evlilik, akıl hastası işi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 10:37:34. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Esenyurt'ta şüpheli ölüm: Yabancı uyruklu genç 6. kattan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement