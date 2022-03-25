Son dakika haber: ESENYURT'TA TACİZ İDDİASI; ZİHİNSEL ENGELLİYİ BIÇAKLADI - Son Dakika
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Son dakika haber: ESENYURT'TA TACİZ İDDİASI; ZİHİNSEL ENGELLİYİ BIÇAKLADI

25.03.2022 09:55
Son dakika haber: ESENYURT'TA TACİZ İDDİASI; ZİHİNSEL ENGELLİYİ BIÇAKLADI

Son dakika gündem haberine göre ESENYURT'ta eşini taciz ettiği iddiasıyla zihinsel engelliyi darbedip, bıçaklayan şüpheli yakalandı.

ESENYURT'ta eşini taciz ettiği iddiasıyla zihinsel engelliyi darbedip, bıçaklayan şüpheli yakalandı. Bıçaklama anları kameralara yansıdı.

Esenyurt, Yunus Emre Mahallesi'nde 15 Mart'ta R.Ö. isimli  zihinsel engelli kişi, iddiaya göre S.K. isimli bir kişinin eşine tacizde bulundu. S.K., R.Ö.'yü önce darbetti daha sonra da bıçakladı. R.Ö. hastaneye kaldırılırken, olaya karıştıkları belirtilen S.K.'nın yakınları B.K. ve D.K. dün Yunus Emre Mahallesinde gözaltına alındı. S.K. ise yine dün Çatalca'da yakalandı. S.K., R.Ö.'yü darbedip, bıçakladığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntü dökümü:

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-Güvenlik kamerası olay anları


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Esenyurt, Taciz, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: ESENYURT'TA TACİZ İDDİASI; ZİHİNSEL ENGELLİYİ BIÇAKLADI - Son Dakika


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