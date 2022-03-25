Son dakika haber: ESENYURT'TA TACİZ İDDİASI; ZİHİNSEL ENGELLİYİ BIÇAKLADI - Son Dakika

ESENYURT'ta eşini taciz ettiği iddiasıyla zihinsel engelliyi darbedip, bıçaklayan şüpheli yakalandı. Bıçaklama anları kameralara yansıdı.

Esenyurt, Yunus Emre Mahallesi'nde 15 Mart'ta R.Ö. isimli zihinsel engelli kişi, iddiaya göre S.K. isimli bir kişinin eşine tacizde bulundu. S.K., R.Ö.'yü önce darbetti daha sonra da bıçakladı. R.Ö. hastaneye kaldırılırken, olaya karıştıkları belirtilen S.K.'nın yakınları B.K. ve D.K. dün Yunus Emre Mahallesinde gözaltına alındı. S.K. ise yine dün Çatalca'da yakalandı. S.K., R.Ö.'yü darbedip, bıçakladığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntü dökümü:

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-Güvenlik kamerası olay anları