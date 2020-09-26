Son dakika 3. sayfa: Esenyurt'ta taksi durağında silahlı kavga anı kamerada - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Esenyurt'ta taksi durağında silahlı kavga anı kamerada

Son dakika haberine göre Esenyurt'ta taksi durağında silahlı kavga anı kamerada Olayda ağır yaralanan 2 kişi hayatını kaybetti Esenyurt Meydan'ında taksi durağında çıkan silahlı kavga anına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıkarken olayda apır şekilde yaralanan 2 kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Esenyurt'ta taksi durağında silahlı kavga anı kamerada

Olayda ağır yaralanan 2 kişi hayatını kaybetti

İSTANBUL - Esenyurt Meydan'ında taksi durağında çıkan silahlı kavga anına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıkarken olayda apır şekilde yaralanan 2 kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Esenyurt Meydanı'nda taksi durağında meydana gelen silahlı kavga anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Ortaya çıkan kamera görüntülerinde grupların önce taksi durağı önünde kavga ettikleri görülüyor. Çevredeki vatandaşların önce şaşkın bakışlarla kavgayı izlediği görüntülerde silahların patlamasının ardından vatandaşların hızla olay yerinden uzaklaştıkları görülüyor. Görüntülerde bir şahsın elinde tüfek diğer elinde ise sopa olduğu görülüyor. Elinde tüfek olan şahsın kendisini tutmaya çalışanlara rağmen silahla ateş açmaya çalıştığı görülüyor.

Öte yandan olayda ağır şekilde yaralanarak hastaneye kaldırılan Sinan Öztürk ile Cengiz Dayanmaz'ın ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Son dakika 3. sayfa: Esenyurt'ta taksi durağında silahlı kavga anı kamerada
Son dakika 3. sayfa: Esenyurt'ta taksi durağında silahlı kavga anı kamerada
Son dakika 3. sayfa: Esenyurt'ta taksi durağında silahlı kavga anı kamerada
Son dakika 3. sayfa: Esenyurt'ta taksi durağında silahlı kavga anı kamerada
Son dakika 3. sayfa: Esenyurt'ta taksi durağında silahlı kavga anı kamerada
Son dakika 3. sayfa: Esenyurt'ta taksi durağında silahlı kavga anı kamerada
Son dakika 3. sayfa: Esenyurt'ta taksi durağında silahlı kavga anı kamerada

Esenyurt, Kamera, kavga, Taksi, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 11:37 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Esenyurt'ta taksi durağında silahlı kavga anı kamerada - Son Dakika

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