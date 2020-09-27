Esenyurt'ta taksi durağındaki silahlı kavga - Son Dakika

Esenyurt'ta taksi durağında yaşanan silahlı ve sopalı kavgada hayatını kaybeden 3 kişiden kardeş olan Yavuz ve Cengiz Dayanmaz'ın cenazeleri toprağa verildi.

Yavuz ve Cengiz Dayanmaz kardeşler için Küçükçekmece Mezarlıklar Müdürlüğünde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze töreninde, Dayanmaz kardeşlerin bazı yakınları sinir krizi geçirdi. Öğle vakti kılınan namazın ardından Dayanmaz kardeşlerin cenazeleri, Gülvadi Mezarlığı'na defnedildi.

Öte yandan, aynı saldırıda hayatını kaybeden Sinan Öztürk'ün cenazesi ise Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından memleketi Erzurum'a gönderilmek üzere ailesine teslim edildi.