Esenyurt'ta kamyonetle tırın karıştığı kazada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Akçaburgaz Mahallesi 1584. Sokak'ta 34 FT 1158 plakalı kamyonetle 16 JDH 65 plakalı tır çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Aracında sıkışan kamyonetin sürücüsü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Bu arada kaza anı, güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaynak: AA
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