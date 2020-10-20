Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
20.10.2020 09:52
ESENYURT'ta sokakta uyuşturucu satanlara yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.
ESENYURT'ta sokakta uyuşturucu satanlara yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.
Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü narkotik ekipleri, bir kadının uyuşturucu madde kullandığı bilgisine ulaşınca onu takibe aldı. İzlendiğinden habersiz uyuşturucu almak isteyen kadın, iki erkek ile buluştu. Uyuşturucunun teslim edildiği sırada harekete geçen ekipler, iki şüpheliyi satışa hazır 17 küçük paket halinde eroin maddesi ile yakaladı. Savcılıktan alınan izin ile bu kişilerin evlerinde yapılan aramada 593 gram eroin, hassas terazi, uyuşturucu paketlemede kullanılan materyaller ve bir miktar para bulundu. Adliyeye sevk edilen iki erkek şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- İstanbul
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