Son dakika haber: Esenyurt'ta yabancı uyruklu aileler arasında silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika

Esenyurt'ta yabancı uyruklu aileler arasında silahlı kavga: 2 yaralı

İSTANBUL - Esenyurt'ta yabancı uyruklu aileler arasında yaşanan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Kavganın sebebinin kız alma verme mevzusu olduğu iddia edildi.

Olay, bu akşam saat 22.00 sıralarında Esenyurt Battalgazi Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, aralarında daha önceden kız alma verme konusundan husumet olan yabancı uyruklu iki aile, kız evinin önünde kavga etmeye başladı. Kavga sırasında silahlar ateşlendi. Kızın ailesinden iki kişi yaralandı. Saldırgan şahıs olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaralanan 66 yaşındaki erkek şahıs H.N. ile 53 yaşındaki kadın şahıs H.D'nin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Olaya ilişkin bir kişi gözaltına alınırken polis ekipleri saldırgan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.