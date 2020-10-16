Esenyurt'ta yangında mahsur kalan 12 yaşındaki kız kurtarıldı - Son Dakika

ESENYURT'ta, 6 katlı binanın bodrumda bulunan dairesinde meydana gelen yangında mahsur kalarak dumandan etkilenen 12 yaşındaki kız hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 15.45 sıralarında Esenyurt Orhangazi Mahallesi 1657. Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 6 katlı bir binanın bodrumdaki dairesinde henüz belirlenemeyen nedenlerden yangın çıktı. Dumanların çıktığı dairedeki 12 yaşındaki kız çocuğunu fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.