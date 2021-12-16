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Esenyurt'ta yangında hayatını kaybeden çocukların cenazesi adli tıptan alındı - Son Dakika

Esenyurt'ta yangında hayatını kaybeden çocukların cenazesi adli tıptan alındı

16.12.2021 18:14

Esenyurt'ta yangında hayatını kaybeden çocukların cenazesi adli tıptan alındı Esenyurt'ta 4 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında hayatını kaybeden 4 çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemesi bitti.

Esenyurt'ta yangında hayatını kaybeden çocukların cenazesi adli tıptan alındı

İSTANBUL - Esenyurt'ta 4 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında hayatını kaybeden 4 çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemesi bitti. Aile tarafından teslim alınan cenazeler, kılınacak namazın ardından defnedilecek.

Esenyurt'ta Üçevler Mahallesi 887. Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın bodrum katındaki Suriye uyruklu ailenin yaşadığı dairede çıkan yangında, anne yanına bir çocuğunu alarak kendini dışarı atarak yardım istemiş, geriye kalan 4 çocuğu ise alevlerin arasında kalarak can vermişti. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmiş, sağlık ekipleri ise dairede kalan Ahmet (10), Besme (9), Şahin ve Selva Shehabi isimli çocuklar hayatlarını kaybettiğini belirlemişti. Hayatını kaybeden 4 çocuğun cenazesi ise incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemenin ardından çocukların cenazeleri aileye teslim edildi.

"Bize aslında o gün facia oldu"

Annenin kuzeni Ahmed Al Shehabi, "Çocukların annesi benim amcamın kızı oluyor. Yangın aslında sobadan çıkmadı, elektrik sobasından oldu diyorlar ama soba falan yok. Doğalgazda da böyle bir sıkıntı yok. Bilinmeyen bir sebeple olmuş, yani yangın bir anda çıktı. Dumandan annesi çıkmış dışarı, yardım istedi. Komşular da girdi bir çocuğu kurtardı. 4 çocuk içerde kaldı, zehirlenip öldüler maalesef. Üzülerek söylüyorum. Dumandan zehirlenmişler, çünkü bir ses falan çıkmamış. Bize aslında o gün facia oldu" diye konuştu.

"Yangın elektrik sobasından çıkmadı"

Yangının elektrik sobasından çıkmadığını anlatan Ahmed Al Shehabi, "Aslında çok üzgünüm, yalan çok haber çıktı. Tekrar söylüyorum elektrik sobası yok. Soba yoktu, doğalgazda da bir şey yoktu. Annesi şuanda psikolojik olarak baya bozuk. Sağ kalan çocukla hastanede kaldım, durumu şuan iyi. Çocuğun taburcu olmasını bekliyoruz. Babaları cezaevinde. Babası hakkında yine yalan söylüyorlar, anne onu içeri tıktı diye. Ama o suçlu, şiddet uyguluyordu" diye belirtti.

Adli tıptan alınan çocukların cenazeleri, Cuma günü Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Hacı Mustafa Güllü Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.

Esenyurt'ta yangında hayatını kaybeden çocukların cenazesi adli tıptan alındı
Esenyurt'ta yangında hayatını kaybeden çocukların cenazesi adli tıptan alındı
Esenyurt'ta yangında hayatını kaybeden çocukların cenazesi adli tıptan alındı
Esenyurt'ta yangında hayatını kaybeden çocukların cenazesi adli tıptan alındı
Esenyurt'ta yangında hayatını kaybeden çocukların cenazesi adli tıptan alındı
Esenyurt'ta yangında hayatını kaybeden çocukların cenazesi adli tıptan alındı
Esenyurt'ta yangında hayatını kaybeden çocukların cenazesi adli tıptan alındı
Esenyurt'ta yangında hayatını kaybeden çocukların cenazesi adli tıptan alındı

Adli Tıp Kurumu, Adli Tıp, Esenyurt, Yangın, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta yangında hayatını kaybeden çocukların cenazesi adli tıptan alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenyurt'ta yangında hayatını kaybeden çocukların cenazesi adli tıptan alındı - Son Dakika
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