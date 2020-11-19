Esenyurt'ta zincir marketleri hedef alan silahlı soyguncular kamerada - Son Dakika

Esenyurt'ta zincir marketleri hedef alan silahlı soyguncular kamerada
19.11.2020 09:30
ESENYURT'TA, aynı mahallede bulunan üç farklı market zincirinde silahlı soygun yaşandı.
ESENYURT'TA, aynı mahallede bulunan üç farklı market zincirinde silahlı soygun yaşandı. Soygun anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz hafta içinde Piri Reis Mahallesi'nde bulunan 3 farklı süpermarkette meydana geldi. Marketlerin kapanış saatinde iş yerlerine girip silahlı soygun yapan hırsızlar kameralara yakalandı. Üç farklı marketten yaklaşık 8 bin lira çalan gaspçılar kayıplara karıştı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, içeri giren hırsızların, çalışanlara silah ve bıçak gösterip tehdit ederek paraları alıp kaçtığı görülüyor.
- Timdu
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