Esenyurt'ta zincir marketleri hedef alan silahlı soyguncular kamerada - Son Dakika

ESENYURT'TA, aynı mahallede bulunan üç farklı market zincirinde silahlı soygun yaşandı. Soygun anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz hafta içinde Piri Reis Mahallesi'nde bulunan 3 farklı süpermarkette meydana geldi. Marketlerin kapanış saatinde iş yerlerine girip silahlı soygun yapan hırsızlar kameralara yakalandı. Üç farklı marketten yaklaşık 8 bin lira çalan gaspçılar kayıplara karıştı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, içeri giren hırsızların, çalışanlara silah ve bıçak gösterip tehdit ederek paraları alıp kaçtığı görülüyor.

- Timdu