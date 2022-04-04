Son dakika haber: Esenyurt'taki kadın cinayeti; şüpheli hastanede öldü - Son Dakika
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Son dakika haber: Esenyurt'taki kadın cinayeti; şüpheli hastanede öldü

04.04.2022 11:05
Son dakika haber: Esenyurt'taki kadın cinayeti; şüpheli hastanede öldü

Son dakika gündem haberi... ESENYURT'ta, metrobüsten inen Kader Gökçe'yi ara sokakta silahla öldüren ve intihar girişiminde bulunan Alpaslan Çay, tedavi gördüğü hastanede öldü.

ESENYURT'ta, metrobüsten inen Kader Gökçe'yi ara sokakta silahla öldüren ve intihar girişiminde bulunan Alpaslan Çay, tedavi gördüğü hastanede öldü.

Turgut Özal Mahallesi 116 Sokak'ta dün saat 19.30 sıralarında, meydana gelen olayda Kader Gökçe, Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı'nın üst geçidinden indikten sonra Alpaslan Çay'ın yanına geldi. Alpaslan Çay, kolundan tutarak zorla ara sokağa götürdüğü Kader Gökçe'nin boynuna silahla ateş etti. Çay, ardından aynı silahla kendine ateş ederek, intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.  Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olan iki kişiyi de hastaneye kaldırdı. Gökçe ve Çay, kaldırıldığı hastanelerde hayatını kaybetti.

SABIKASI OLDUĞU ÖĞRENİLDİKader Gökçe'nin ardından hastanede hayatını kaybeden Alpaslan Çay'ın daha önce başka bir kadınla evlenip, boşandığı ve "Tehdit" suçundan sabıkası olduğu öğrenildi.


Son dakika haber: Esenyurt'taki kadın cinayeti; şüpheli hastanede öldü
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İntihar, Gökçe, Çay, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Esenyurt'taki kadın cinayeti; şüpheli hastanede öldü - Son Dakika


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