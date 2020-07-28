Esenyurt'taki yangın faciasının detayları ortaya çıktı

Vefat eden anneannenin 2 gün önce misafirliğe geldiği öğrenildi

Anneanne ve torunu feci şekilde hayatını kaybetti

İSTANBUL - Esenyurt'ta sabah saatlerinde bir evde çıkan yangında anneanne ile torunu yaşamını yitirdi. Acı olayın ardından anneannenin 2 gün önce İzmir'den kızını ziyaret etmek için İstanbul'a geldiği ortaya çıktı.

Esenyurt Atatürk Mahallesi 2216 Sokak'ta sabah saat 7.30 sıralarında 5 katlı bir binanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangından dolayı kısa sürede binayı duman kapladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangının çıktığı bodrum dairesinin üst katında oturan aile dumandan etkilenerek kendini dışarı atmak istedi. Kızları ve annesi ile o sırada evde olan Elif Selimen, kendini kızıyla dışarı attı. Ancak o sırada evde kalan Elif Selimen'in diğer kızı Ela Selimen ve anneanne Suna U. dumanlar arasında kalarak yaşamını yitirdi. Anne Elif Selimen ise gözyaşlarına boğuldu.

Anneanne iki gün önce misafirliğe geldi

Vefat eden Suna U.'nun iki gün önce misafirlik için İzmir'den kızının yanına geldiği öğrenildi. Olaydan sonra yangının çıktığı binanın önüne gelen aile yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Öte yandan yangın sırasında binada bulunan 3 kişi de dumandan etkilenerek çevredeki hastanelere kaldırılırken birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.