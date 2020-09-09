Son dakika haber... Esenyurt TEM'de yolun karşısına geçmeye çalışan iki yayaya otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Son dakika haber... Esenyurt TEM'de yolun karşısına geçmeye çalışan iki yayaya otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika gündem haberi... Esenyurt TEM oto yolunda, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı iki kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.

Son dakika haber... Esenyurt TEM'de yolun karşısına geçmeye çalışan iki yayaya otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Esenyurt TEM oto yolunda, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı iki kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara istikametindeki araçlarını yol kenarına park eden Melek Ö. (38) ile Ali T. (39), henüz belirlenemeyen nedenle yaya olarak yolun karşısına geçmek istedi.

Yol ortasındaki bariyerleri aşarak Edirne istikametine geçen ikiliye otomobil çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Melek Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Ali T. ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.

Kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kazaya karışan otomobil sürücüsü ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

TEM Otoyolu, Esenyurt, Otomobil, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 03:41 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Esenyurt TEM'de yolun karşısına geçmeye çalışan iki yayaya otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe, Nikola Kalinic hakkında çıkan transfer dedikodularını yalanladı Kılıçdaroğlu ile programındaki kahkahasıyla tepki çeken Buket Aydın, "AK Partili misiniz?" sorusunu yanıtladı Meteoroloji, 5 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu Sabah koronavirüs testi yaptıran şahıs, akşam evinde ölü bulundu İkinci koronavirüs dalgası, kış ayları yerine gelecek ilkbaharda ortaya çıkabilir Çaykur Rizespor, Vedat Muriqi transferinden 2.6 milyon euro pay alacak Erol Mütercimler, imam hatiplilere karşı sarf ettiği sözlerden dolayı özür diledi Bakan Pakdemirli: 11 orman yangınının 10'unu kontrol altına aldık Büyükçekmece'de karakola rüşvet baskınının görüntüleri aylar sonra ortaya çıktı Koronavirüs hastası genç kız, ambulansta sağlık görevlisinin tecavüzüne uğradı Bikinili videosunu paylaşan Tuğba Ekinci, meydan okudu: Daha iyisi gelmeyecek Gelecek Partisi'nden Demirtaş'ın "Demokrasi İttifakı" çağrısına yanıt: Demokratik uzlaşmayı önemsiyoruz Güzellik kraliçesi markette ortalığı birbirine kattı! Reyon görevlisini defalarca bıçakladı Yeni Malatyaspor, Galatasaray'dan Adem Büyük'ü transfer etti Hindistan-Çin gerilimini sınır ihlali yapan 13 sığır çözdü
20 yaşındaki genç, doğal gaz borusuna bağladığı iple kendini astı 20 yaşındaki genç, doğal gaz borusuna bağladığı iple kendini astı         
16:33
Baba, ehliyetsiz kaza yapan oğlunu haklı çıkarabilmek için olay yerinden canlı yayın yaptı Baba, ehliyetsiz kaza yapan oğlunu haklı çıkarabilmek için olay yerinden canlı yayın yaptı         
16:25
Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında yapılması planlanan toplantı 10 Eylül'e ertelendi Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında yapılması planlanan toplantı 10 Eylül'e ertelendi         
16:09
Evinde ölü bulunan talihsiz vatandaşın cansız bedeni vinç yardımıyla çıkartıldı Evinde ölü bulunan talihsiz vatandaşın cansız bedeni vinç yardımıyla çıkartıldı         
16:00
Ünlü türkücü Taner Olgun, koronavirüs nedeniyle vefat etti Ünlü türkücü Taner Olgun, koronavirüs nedeniyle vefat etti         
15:32
FOX muhabiri anons çekerken iki turist kadın arkasında dans etti FOX muhabiri anons çekerken iki turist kadın arkasında dans etti         
14:46
Tartıştığı doktor kapıyı üzerine kapatınca iki parmağı koptu! O anlar kamerada Tartıştığı doktor kapıyı üzerine kapatınca iki parmağı koptu! O anlar kamerada         
14:43
75 operasyon geçiren Ken Bebek, Bodrum'da objektiflere poz verdi 75 operasyon geçiren Ken Bebek, Bodrum'da objektiflere poz verdi         
14:42
Bu domates bildiklerinizden çok farklı! Bir kökten yüzün üzerinde ürün veriyor Bu domates bildiklerinizden çok farklı! Bir kökten yüzün üzerinde ürün veriyor         
14:31
Son Dakika: Tüm Türkiye'de meskenler hariç her alanda maske takmak zorunlu oldu Son Dakika: Tüm Türkiye'de meskenler hariç her alanda maske takmak zorunlu oldu         
14:22
Son Dakika: 81 ilde yürürlüğe girecek! Restoran ve kafeteryalara bu gece itibariyle müzik kısıtlaması geliyor Son Dakika: 81 ilde yürürlüğe girecek! Restoran ve kafeteryalara bu gece itibariyle müzik kısıtlaması geliyor         
13:53
Vali yardımcısı ve kaymakamların da aralarında bulunduğu 50 kişi görevden uzaklaştırıldı Vali yardımcısı ve kaymakamların da aralarında bulunduğu 50 kişi görevden uzaklaştırıldı         
13:41
Müge Anlı canlı yayında açıkladı: Şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır'ın tırnak içlerin erkek DNA'sı bulundu Müge Anlı canlı yayında açıkladı: Şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır'ın tırnak içlerin erkek DNA'sı bulundu         
13:34
Koyunlarını kurtlardan kurtarmak isterken yere düştü, ateş alan tüfekle ablasını öldürdü Koyunlarını kurtlardan kurtarmak isterken yere düştü, ateş alan tüfekle ablasını öldürdü         
13:18
Adnan Oktar ve kediciklerinin gizli geçitten kaçma anına ait görüntüler çıktı Adnan Oktar ve kediciklerinin gizli geçitten kaçma anına ait görüntüler çıktı         
12:55
Markette dehşete düşüren görüntüler! Taciz ettiği kadın esnafı dakikalarca yumrukladı Markette dehşete düşüren görüntüler! Taciz ettiği kadın esnafı dakikalarca yumrukladı         
12:27
18 yaşındaki Sevilay'ı öldüren katil zanlısının olay sonrası görüntüleri ortaya çıktı 18 yaşındaki Sevilay'ı öldüren katil zanlısının olay sonrası görüntüleri ortaya çıktı         
12:17
Fahrettin Aslan'ın mirası çocuklarının arasını açtı! Sacit Aslan, kardeşinden şikayetçi oldu Fahrettin Aslan'ın mirası çocuklarının arasını açtı! Sacit Aslan, kardeşinden şikayetçi oldu         
11:55
Yaşlı adam, kendisini odaya kapatan kızının işkencelerinden hacze gelen polis sayesinde kurtuldu Yaşlı adam, kendisini odaya kapatan kızının işkencelerinden hacze gelen polis sayesinde kurtuldu         
11:32
Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti ödemeleri bugün itibarıyla başlıyor Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti ödemeleri bugün itibarıyla başlıyor         
11:13
İkinci bahar hayali kâbusa dönen mühendis, evlilik sitesinde tanıştığı kadına 334 bin TL kaptırdı İkinci bahar hayali kâbusa dönen mühendis, evlilik sitesinde tanıştığı kadına 334 bin TL kaptırdı         
11:05
Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye gidiyordu, yolda feci şekilde can verdi Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye gidiyordu, yolda feci şekilde can verdi         
10:22
Belediye personelinin başına silah dayayıp Belediye personelinin başına silah dayayıp "şaka" yapmıştı! Mahalle halkı, muhtarına sahip çıktı         
09:47
5 aylık hamile Meryem Uzerli, yeni mekanında belirginleşen karnıyla poz verdi 5 aylık hamile Meryem Uzerli, yeni mekanında belirginleşen karnıyla poz verdi         
09:23
Saba Tümer, Mert Öcal'a hayran kaldı: Bu güzelliğin Survivor'da olduğunu bilseydim ben de giderdim Saba Tümer, Mert Öcal'a hayran kaldı: Bu güzelliğin Survivor'da olduğunu bilseydim ben de giderdim         
09:15
Şehir zorbasından polis memuruna tehdit: En son birinizi öldüreceğim Şehir zorbasından polis memuruna tehdit: En son birinizi öldüreceğim         
09:12
Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı         
08:39
Kafe önündeki Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koyan kadın görenleri duygulandırdı Kafe önündeki Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koyan kadın görenleri duygulandırdı         
08:36
Afgan işçi cinayetinde detaylar ortaya çıktı! Cinsel ilişkiye girdiklerini iddia etmiş Afgan işçi cinayetinde detaylar ortaya çıktı! Cinsel ilişkiye girdiklerini iddia etmiş         
08:32
7 kentte büyük operasyon! Karısını fuhşa zorlayan taksici koca, randevulara da kendi götürmüş 7 kentte büyük operasyon! Karısını fuhşa zorlayan taksici koca, randevulara da kendi götürmüş         
08:28
Kaza yapan alkollü sürücü kayıplara karıştı Kaza yapan alkollü sürücü kayıplara karıştı         
07:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2020 04:26:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... Esenyurt TEM'de yolun karşısına geçmeye çalışan iki yayaya otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei