Eşi boşanma davası açınca intihar etmek istedi - Son Dakika

Malatya'da bir kişi, eşinin kendisine boşanma davası açması üzerine metruk bir binaya çıkarak intihar etmek istedi.

Edinilen bilgiye göre, Salköprü Mahallesi Turgut Temelli Caddesi üzerinde bulunan metruk bir binanın 6'ncı katına çıkan T.Ö. (39) isimli erkeğin intihar girişimini fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de şahsın atlama ihtimaline karşılık hava yastığı açtı. Sağlık ekiplerinin de geldiği olay yerinde polis ekipleri uzun süre şahsı ikna etmek için çaba harcadı.

Ailevi problemleri olduğu ve eşinin kendisine boşanma davası açtığı öğrenilen T.Ö.'nün 15 gün önce İstanbul'dan Malatya'ya geldiği öğrenildi. Polis ekipleri şahsı, boşanma aşamasındaki eşiyle telefonda konuşurken bir anlık dalgınlığından faydalanarak yakalarken, aşağı indirilen şahıs 112 ambulansı ile kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

Öte yandan vatandaşlar ise 24 Ocak 2020 tarihindeki Sivrice depreminde hasar gördüğü için yıkım kararı bulunan binanın halen yıkılmadığı için tehlike saçtığını söyledi.

(İHA)