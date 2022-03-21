Eşi ile tartıştıktan sonra intihar girişiminde bulunan şahsı itfaiye ekipleri eve balkondan girerek kurtardı - Son Dakika
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Eşi ile tartıştıktan sonra intihar girişiminde bulunan şahsı itfaiye ekipleri eve balkondan girerek kurtardı

21.03.2022 11:07

Eşi ile tartıştıktan sonra intihar girişiminde bulunan şahsı itfaiye ekipleri eve balkondan girerek kurtardıKASTAMONU Kastamonu'da eşi ile tartıştıktan sonra intihara kalkışan vatandaş, balkondan eve giren ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Eşi ile tartıştıktan sonra intihar girişiminde bulunan şahsı itfaiye ekipleri eve balkondan girerek kurtardı

KASTAMONU Kastamonu'da eşi ile tartıştıktan sonra intihara kalkışan vatandaş, balkondan eve giren ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kastamonu Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.K. isimli şahısla eşi arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Yaşanan tartışma sonrasında N.K. evinde intihara kalkıştı. Eşinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, apartmanın 6. katında bulunan evin zilini çaldı. N.K.'nin kapıyı açmaması, kapının kilitli olduğunun tespit edilmesi üzerine ekipler, eve balkondan ulaşmaya karar verdi.

İtfaiye aracının merdiveni yardımı ile balkondan eve giren ekipler, N.K.'yi baygın halde buldu. Evde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından N.K. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Eşi ile tartıştıktan sonra intihar girişiminde bulunan şahsı itfaiye ekipleri eve balkondan girerek kurtardı
Eşi ile tartıştıktan sonra intihar girişiminde bulunan şahsı itfaiye ekipleri eve balkondan girerek kurtardı
Eşi ile tartıştıktan sonra intihar girişiminde bulunan şahsı itfaiye ekipleri eve balkondan girerek kurtardı
Eşi ile tartıştıktan sonra intihar girişiminde bulunan şahsı itfaiye ekipleri eve balkondan girerek kurtardı
Eşi ile tartıştıktan sonra intihar girişiminde bulunan şahsı itfaiye ekipleri eve balkondan girerek kurtardı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eşi ile tartıştıktan sonra intihar girişiminde bulunan şahsı itfaiye ekipleri eve balkondan girerek kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eşi ile tartıştıktan sonra intihar girişiminde bulunan şahsı itfaiye ekipleri eve balkondan girerek kurtardı - Son Dakika
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