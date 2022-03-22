Son dakika haber! Eşi tarafından öldürülen hemşire memleketine uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Eşi tarafından öldürülen hemşire memleketine uğurlandı

22.03.2022 15:48
Son dakika haber! Eşi tarafından öldürülen hemşire memleketine uğurlandı

Son dakika haberine göre Kilis'te hastane önünde eşi tarafından silahla vurulan hayatını kaybeden hemşire Fatma Solak, düzenlenen törenin ardından memleketi Hatay'ın Hassa ilçesine gönderildi.

Kilis'te hastane önünde eşi tarafından silahla vurulan hayatını kaybeden hemşire Fatma Solak, düzenlenen törenin ardından memleketi Hatay'ın Hassa ilçesine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru H.S., annesinin tedavisi için görev yaptığı hastaneye giden hemşire eşi Fatma Solak, hastane önünde kurşun yağdırması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Fatma Solak'ın Adlı Tıp Kurumu Kilis Şubesinde yapılan otopsi sonrası Kilis Devlet Hastanesi bahçesinde bir tören düzenlendi. Burada bir konuşma yapan Devlet Hastanesi başhekimi Uzman Doktor Fazıl Arısoy, Fatma Solak'ın 6 yıldır Kilis'te görev yaptığını ifade ederek, "Görev yaptığı zaman içerisinde dürüstlüğü güler yüzlü merhametiyle hatırlayacağımız bir arkadaşımızdır. Bu sabah saatlerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hastane hekimlerinin çü çabalarına rağmen kurtarılamayarak aramızdan ayrılmıştır. Rabbim sevdiklerine sabırlar ihsan eylesin, biz kendisinden razıydık, rabbimde razı olsun, mekanı cennet olsun, tüm sağlık çalışanlarının başı sağ olsun" dedi. Fatma Solak'ın yakınlarının ağıtları yürekleri dağladı. Çok sayıda hastane çalışanı da göz yaşlarını tutamadıkları gözlendi.

Fatma Solak, düzenlenen törenin ardından memleketi Hatay'ın Hassa ilçesine gönderildi. - KİLİS

Son dakika haber! Eşi tarafından öldürülen hemşire memleketine uğurlandı
Son dakika haber! Eşi tarafından öldürülen hemşire memleketine uğurlandı
Son dakika haber! Eşi tarafından öldürülen hemşire memleketine uğurlandı
Son dakika haber! Eşi tarafından öldürülen hemşire memleketine uğurlandı
Son dakika haber! Eşi tarafından öldürülen hemşire memleketine uğurlandı

YORUMLAR
500
Son dakika: Hatay'da down sendromlu çocuklardan hastane ziyareti Son dakika: Hatay'da down sendromlu çocuklardan hastane ziyareti

Devlet Hastanesi, Hastane, Hatay, Kilis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Eşi tarafından öldürülen hemşire memleketine uğurlandı - Son Dakika


Son Dakika
15:50 Ukrayna açıklarından Boğaz'a sürüklenen mayınlarla ilgili açıklama: Rusya enformasyon korsanlığı yapıyor, gemi trafiğine kapatmak istiyorlar
15:38 Fulden Uras kötü haberi sosyal medyadan verdi! Kanserle mücadele ederken koronavirüse yakalandı
15:38 Kılıçdaroğlu grup toplantısında Bahçeli hakkında konuştu: Sen barajı geçemeyince nereye yüzeceksin?
15:35 Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında konuştu: Kendimizi hesaba çekmemiz lazım
15:34 Son Dakika! Bingöl Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde yaşanan patlamada ağır yaralanan 2 polisimiz şehit düştü
15:33 Taksici şiddeti son bulmuyor! Araçtan inen genç kızı tekme tokat dövdü
15:26 Hayatını kaybeden annesinin külleriyle sırtına dövme yaptırdı! Yaşlı kadın eleştiri oklarının hedefi oldu
15:25 Galatasaray'ın 1 milyar liralık projesi Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi!
15:04 Son dakika: Bakanlık açıkladı! Tarım ve Orman Bakanlığı'na 5 bin 64 personel alınacak!
14:55 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Boğaziçi' açıklaması: Eski yerlerinize tıpış tıpış gideceksiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 15:58:34. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Eşi tarafından öldürülen hemşire memleketine uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement