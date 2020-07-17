Son dakika haber... Eşi terk edince kendini eve kilitleyip silahla polise direndi - Son Dakika

Kayseri'de eşi tarafından terk edilen ve kendisini kitlediği evinde yaklaşık iki saat polise silahla direnen kişi önce silahı teslim etti, ardından evinin kapısı kırılarak gözaltına alındı.

Selçuklu Mahallesi Coşkun Sokak'ta meydana gelen olayda Mehmet A. (31), eşi N.A. tarafından 3 çocuğuyla terk edilince kendini iki katlı binanın giriş katındaki evine kilitledi.

Uyuşturucu madde kullandığı öne sürülen Mehmet A, evinin penceresinden pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mehmet A, talep etmesi üzerine eşi ile 3 çocuğundan ikisi evin önüne getirilmesine rağmen ikna olmayınca olay yerine Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri çağrıldı.

Yaklaşık iki saat boyunca ikna edilmeye çalışılan Mehmet A, evinin penceresinden silahını polise teslim etti ancak kapıyı açmadı.

Özel Harekat polisleri, koçbaşıyla kapıyı kırarak Mehmet A'yı gözaltına aldı.

Mehmet A, polis merkezine götürüldü.