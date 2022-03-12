Son dakika haber... Eşi ve 2 çocuğunu öldürüp intihar eden kişi ile ailesinin cenazeleri Mardin'de defnedildi - Son Dakika
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Son dakika haber... Eşi ve 2 çocuğunu öldürüp intihar eden kişi ile ailesinin cenazeleri Mardin'de defnedildi

12.03.2022 14:58
Son dakika haber... Eşi ve 2 çocuğunu öldürüp intihar eden kişi ile ailesinin cenazeleri Mardin'de defnedildi

Gelen son dakika haberine göre İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde eşi ve 2 çocuğunu öldürüp intihar eden kişi ile ailesinin cenazeleri Mardin'in Derik ilçesinde yan yana toprağa verildi.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde eşi ve 2 çocuğunu öldürüp intihar eden kişi ile ailesinin cenazeleri Mardin'in Derik ilçesinde yan yana toprağa verildi.

Beylikdüzü'nde Yakuplu Mahallesi'nde 9 Mart'ta evlerinde ölü bulunan Bülent Aktaş, eşi Kader, 2 ve 4 yaşlarındaki çocukları Mehmet Ali ve Ömer Asil'in cenazesi, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edilerek Mardin'in Derik ilçesine bağlı Çataltepe köyüne getirildi.

Köy camisinde kılınan cenaze namazının ardından Aktaş ailesinin cenazeleri gözyaşları içerisinde köy mezarlığında yan yana defnedildi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi Şırnak Mahallesi'ndeki Selahattin Eyyubi Camisi taziye evinde Aktaş ailesinin yakınları taziye ziyaretlerini kabul ediyor.

"Olayın aydınlatılmasını istiyoruz"

Bülent Aktaş'ın babası Nihat Aktaş, AA muhabirine, 6 çocuk sahibi olduğunu, oğlu Bülent Aktaş ve torunlarıyla olaydan 2 gün önce cep telefonu ile görüntülü görüştüğünü, 16 Mart'ta köye geleceklerini söylediklerini, torunlarının bunun için çok mutlu olduğunu anlattı.

Aktaş, şunları belirtti:

"Torunlarım, 'Dede köye geliyoruz.' dediler. Oğlumun maddi sıkıntısı yoktu. Kuzeniyle birbirlerini severek evlendiler. Eşini ve çocuklarını çok seviyordu. Bugüne kadar bizi de hiç üzmedi. İstanbul'a yerleşmeyi o istedi. Ne olduysa bilmiyorum anlık olmuş yani. Olaydan bir gün önce de kız kardeşiyle konuşmuş. O olayı nasıl yaptı. Hiç inanmıyorum. O olayı yapan Bülent değil. Bülent o olayı yapamaz, eğer yapmışsa da o gün değişmiş. Olayın aydınlatılmasını istiyoruz."

"5 ay önce bir dilekçe vermişti"

Dayı Mehmet Sinan Kutlu da derin bir üzüntü içerisinde olduklarını anlatarak, yeğeninin ailesini çok sevdiğini dile getirdi.

Yeğeninin böyle bir olayı yapacak biri olmadığını ifade eden Kutlu, şöyle devam etti:

"Tanıyan hiç kimse inanmıyor. Örnek bir yaşam tarzı vardı. Çocuklarını çok severdi. Bu olayın aydınlatılmasını istiyoruz. 5 ay önce bir dilekçe vermişti. Çalıştığı iş yerinde sıkıntı yaşıyordu. Oradan ayrılmak istiyordu. Başka bir bölgeye verilmek istiyordu. O yüzden olayın perde arkasında ne olduğunu bilmiyoruz. Hiçbir ekonomik sorunu yoktu. Orada başına ne gelmiş ne geçmiş son birkaç ay içinde onu bilmiyoruz. O yüzden bir anlam veremiyorum. Merhametli, karıncayı bile incitmezdi. O yüzden bu olaya hiç kimse bir anlam veremiyor. Ailesi olarak çok üzgünüz."

Kamu görevlisi olduğu öğrenilen Bülent Aktaş'tan 9 Mart'ta haber alamayan iş arkadaşlarının ihbarı üzerine Yakuplu Mahallesi'ndeki evine giden polis ekipleri, içeride AKtaş ve eşi Kader, ile 2 ve 4 yaşlarındaki çocuklarının cansız bedenleriyle karşılaşmış, Aktaş'ın, eşini ve çocuklarını tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdiği belirlenmişti.

Olayda kullanılan tabanca muhafaza altına alınmış, yapılan araştırmada Aktaş hakkında herhangi bir tedbir kararı olmadığı tespit edilmişti.

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Beylikdüzü, İstanbul, İntihar, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Eşi ve 2 çocuğunu öldürüp intihar eden kişi ile ailesinin cenazeleri Mardin'de defnedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Eşi ve 2 çocuğunu öldürüp intihar eden kişi ile ailesinin cenazeleri Mardin'de defnedildi - Son Dakika
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