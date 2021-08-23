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Son dakika haber | Eşi ve 2 yaşındaki oğlunu öldürüp, intihar eden adam geride 14 sayfalık mektup bıraktı - Son Dakika

Son dakika haber | Eşi ve 2 yaşındaki oğlunu öldürüp, intihar eden adam geride 14 sayfalık mektup bıraktı

23.08.2021 12:56

Son dakika haberler... Eşi ve 2 yaşındaki oğlunu öldürüp, intihar eden adam geride 14 sayfalık mektup bıraktı Jandarma dehşet evinde 14 sayfalık mektup ve yüklü miktarda para buldu Katil zanlısının yazdığı 14 sayfalık mektuptaki iddialar araştırılıyor Yapılan ilk tespitlerde katil zanlısının psikolojik...

Eşi ve 2 yaşındaki oğlunu öldürüp, intihar eden adam geride 14 sayfalık mektup bıraktı

Jandarma dehşet evinde 14 sayfalık mektup ve yüklü miktarda para buldu

Katil zanlısının yazdığı 14 sayfalık mektuptaki iddialar araştırılıyor

Yapılan ilk tespitlerde katil zanlısının psikolojik sorunlarının olduğu ve iddialarının bazılarının hayal ürünü olduğu ortaya çıktı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da eşini ve 2 yaşındaki oğlunu öldürdükten sonra intihar eden şahsın geride 14 sayfalık bir mektup ile yüklü miktarda para bıraktığı ortaya çıktı. Şahsın yazdığı mektupta ise hayatıyla ilgili bir çok iddiaya yer verdiği öğrenilirken, jandarma şahsın kaleme aldığı bu iddiaları araştırıyor.

Geçtiğimiz hafta sonu, Şuhut ilçesine bağlı Dadak köyünde meydana gelen korkunç olayda, hayvan gütmek için yanına 13 yaşında kardeşi E.M'yi alan B.M. (14), geceyi dağda geçirdi. Cumartesi günü öğlen saatlerinde ise anne ve babasını telefon ile arayan B.M., kimseye ulaşamayınca bu defa komşularını arayarak durumu bildirdi. Bunun üzerine eve giden komşular kapıyı açınca korkunç bir tablo ile karşılaştı. Eve giren komşular anne Hanife M. (36), oğlu Egemen M. ve baba Mehmet M.'nin cesetleri ile karşılaştı. Olayın ardından jandarmaya ve 112 Acil servise haber verilmesi ile bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler sağlık ekipleri anne, çocuk ve babanın öldüğünü belirledi. Yapılan incelemelerde anne ve oğlunun tabancayla vücutlarının çeşitli yerlerinden vurulduğu, baba Mehmet M.'nin ise kablo ile merdiven boşluğuna asıldığını belirlendi. Baba Mehmet M.'nin anne ve oğlunu öldürdükten sonra intihar ettiği tespit edildi.

Mektuptaki iddialar detaylı bir şekilde inceleniyor

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler dehşet verici olayın gerçekleştiği evde detaylı bir inceleme yaparken, ekiplerin evde Mehmet M.'nin kaleme aldığı öne sürülen ve 14 sayfadan oluşan bir mektup ile yüklü miktarda para buldukları kaydedildi. Mektupta Mehmet M.'nin hayatıyla ilgili bir çok konu ve iddiaya yer verdiği öğrenilirken, bu iddiaların ne olduğu konusunda ise net bir bilgiye ulaşılamadı. Jandarma ekiplerinin büyük bir hassasiyetle Mehmet M.'nin mektubunda yer verdiği iddiaları araştırdığı öğrenildi.

Öldürdüğü eşi için 9 ay önce ambulans çağırmış

Olaydan yaklaşık 9 ay önce ise Mehmet M.'nin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni telefon ile arayarak öldürdüğü eşi Hanife M., için ambulans istediği ve olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kanaması olduğu öne sürülen kadını hastaneye götürdüğü ve burada düşük yaptığı iddia edildi.

Soruşturma kapsamında elde edilen delil ve ifadeleri değerlendiren ekiplerin Mehmet M.'nin psikolojisinin bozuk olabileceği ihtimali üzerinde de durduğu aktarıldı.

Olayla ilgili cumhuriyet savcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirilirken, ayrıca olayda hayatını kaybedenlerin otopsi raporlarının ise henüz çıkmadığı öğrenildi. Otopsiden çıkacak sonucun olayın aydınlatılmasından büyük rol oynayacağı tahmin ediliyor.

Son dakika haber | Eşi ve 2 yaşındaki oğlunu öldürüp, intihar eden adam geride 14 sayfalık mektup bıraktı
Son dakika haber | Eşi ve 2 yaşındaki oğlunu öldürüp, intihar eden adam geride 14 sayfalık mektup bıraktı
Son dakika haber | Eşi ve 2 yaşındaki oğlunu öldürüp, intihar eden adam geride 14 sayfalık mektup bıraktı
Son dakika haber | Eşi ve 2 yaşındaki oğlunu öldürüp, intihar eden adam geride 14 sayfalık mektup bıraktı

Karahisar, Jandarma, İntihar, Şuhut, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Eşi ve 2 yaşındaki oğlunu öldürüp, intihar eden adam geride 14 sayfalık mektup bıraktı - Son Dakika


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