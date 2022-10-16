Son dakika haber... Eşi ve kızlarından şehit polise son bakış - Son Dakika
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Son dakika haber... Eşi ve kızlarından şehit polise son bakış

16.10.2022 16:33
Son dakika haber... Eşi ve kızlarından şehit polise son bakış

Son dakika habere göre Bursa'da şiddet gören kadını kurtarmak için tırmandığı balkondan düşerek şehit olan polis memuru, memleketi Sakarya'da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Bursa'da şiddet gören kadını kurtarmak için tırmandığı balkondan düşerek şehit olan polis memuru, memleketi Sakarya'da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Bursa'da şiddet gören kadını kurtarmak için tırmandığı balkondan düşerek şehit olan polis memuru Sami Altıntaş'ın (47) cenazesi, Bursa İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen tören sonrasında memleketi Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Göktepe Mahallesi'ne getirildi. Burada şehit için düzenlenen cenaze törenine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Fatma Öncü, İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, milletvekilleri, şehidin ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları katıldı. Eşinin de polis olduğu öğrenilen 2 çocuk babası Altıntaş, Göktepe Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında mahalle mezarlığında toprağa verildi. Eşi ve kızlarının ise şehidin tabutu başında dua ederken son bakışları yürekleri burktu.

14 Ekim Cuma günü Osmangazi ilçesinde ailesine mukavemetten yakalanması olan Gökhan N. (36), 22.00 sıralarında eşinin bulunduğu eve gitmiş ve çıkan tartışmada gözü dönen koca eşini darp etmişti. Sesleri duyan komşuların ihbar üzerine olay yerine giden Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Kadına Şiddetle Mücadele biriminde görev yapan polis memuru Sami Altıntaş (47) dairenin kapısını çalmış, kapıyı açmayan öfkeli adam eşini balkondan atmak istemişti. Durumu fark eden polis memuru Altıntaş, şiddet gören kadını kurtarmak için apartmanın 2. katından 3. katına tırmanırken tutunduğu demir korkuluğun kopmasıyla aşağı düşmüş ve ağır yaralanmıştı. Polis memurunun aşağı düştüğünü gören meslektaşları durumu hemen 112'ye bildirmiş, özel bir hastaneye kaldırılan Altıntaş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

Sakarya, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Eşi ve kızlarından şehit polise son bakış - Son Dakika

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