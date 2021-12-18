EŞİN İNTİHARA SÜRÜKLENDİĞİ İDDİASIYLA AÇILAN DAVADA DUDAK OKUMA UZMANI İSTENDİ - Son Dakika

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, 13 yaşındaki oğlunun elindeki pompalı tüfekle kendisini vurduğu öne sürülen eşi Hacer Biçer'i (38) garajda dövüp, tehdit ederek intihara sürüklediği iddiasıyla tutuklanan Hasan Hüseyin Biçer (44) hakkında ömür boyu hapis ve 'kasten yaralama' suçundan da 3 yıla kadar istemiyle dava açıldı. Hasan Hüseyin Biçer, eşinin psikolojik sorunları olduğunu öne sürüp, suçsuz olduğunu savundu. Kadının aile avukatı Enver Yaman ise Hacer'i, sanığın azmettirmesi sonucu oğlunun öldürdüğünü iddia etti. Mahkeme heyeti, bir kısmı garajdaki güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili dudak okuma uzmanınca rapor hazırlanmasına karar verdi.

Tavşanlı ilçesinde oturan Hacer Biçer, eşi Hasan Hüseyin Biçer ve 2 çocuğuyla birlikte temmuz ayında evlerinin yanındaki garajda, iddiaya göre, oğlu N.S.B.'nin elindeki pompalı tüfeği çenesinin altına yerleştirip intihar etti. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Hasan Hüseyin Biçer, eşini intihara sürüklediği iddiasıyla gözaltına alınıp, tutuklandı. Tavşanlı Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianame, Tavşanlı Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede Hacer Biçer'in, eşinin husumetli olduğu H.Ç.'nin kendisine 2012 yılında cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürmesi ve kendisine aldığı cep telefonunu ise garajda sakladığını söylemesi üzerine 2 oğlu ve Hasan Hüseyin Biçer ile birlikte garaja gittikleri belirtildi. İddianamede, garajda Hasan Hüseyin Biçer'in uyuşturucu madde aldığı, pompalı tüfeği eşi Hacer'i korkutmak amacıyla havaya ateş ederek, tehdit ettiği bilgisine yer verildi.

'ELİNDEKİ POMPALI TÜFEKLE BANA ATEŞ ET' DEMİŞ

Tutuklu sanık Hasan Hüseyin Biçer hakkında, savcılığın hazırladığı iddianamede, 'cebir veya tehdit kullanmak suretiyle intihara mecbur etmek' suçundan ömür boyu, 'eşe karşı kasten yaralama' suçundan ise 3 yıla kadar hapis cezası istendi. Yaşananların bir kısmının garajdaki güvenlik kamerasına yansıdığı olay ise şöyle anlatıldı

Sanık Biçer'in lamba ve demir levye eşi Hacer'i çeşitli yerlerine vurarak yaraladığı, kamera kayıtlarında göre genç kadının ayakta zor durduğu, dış görünüş itibari ile yorgun ve bitkin olduğu, daha sonra şüphelinin elindeki pompalı tüfeği yere bıraktığı eline demir levyeyi alarak sağ işaret parmağıyla maktulü tehdit edermişçesine bir şeyler söyleyerek hızlı adımlarla garajdan dışarı çıktığı bu haliyle şüphelinin maktulün intihar etmesine zemin hazırladığı anlaşıldı. Çiftin çocuklarından N.S.B.'nin (13) yerdeki pompalı tüfeği aldığı, Hacer'in eşi Hasan Hüseyin'in cebir ve tehditlerine dayanamayarak oğluna 'elindeki pompalı tüfekle bana ateş et' dediği, oğlunun da 'hayır' dediği, Hacer'in silahı almaya çalıştığı, silah oğlunun elindeyken boğazına dayanarak intihar ettiği tespit edildi.

'DIŞARIDAYKEN TÜFEĞİN PATLAMA SESİNİ DUYDUM'

Tavşanlı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşmasına, hakkında ömür boyu hapis cezası istenen Hasan Hüseyin Biçer, Hacer Biçer'in yakınlarının yanı sıra avukatlar katıldı. Hacer Biçer ile 15 yıldır evli olduğunu belirtip, eşinin psikolojik bunalım geçirdiğini öne süren sanık Biçer, Olaydan 1 hafta önce kendisine 2012 yılında H.Ç. isimli kişinin tecavüz ettiğini söyledi. Ben eşime inanmadığım için o kişiye bunu sormadım. Sonra eşim H.Ç.'nin kendisine telefon aldığını onu da garaja saklandığını anlattı. Eşim, 2 oğlum ve ben telefonu aramak için garaja birlikte gittik. Hilti ve levye ile telefonu sakladığı yerler aradık. Olaydan önceki birkaç günlük sürede sürekli H.Ç.'nin beni öldüreceğini söylüyordu. Ben eşimin uydurduğunu tahmin ettiğim için inanmıyordum. Uzun süre aramamıza rağmen telefonu bulamadık. Daha sonra eşim bana 'Bak köpekler uluyor, seni öldürmeye geldiler' dedi. Ben o esnada levye ile taş kırıyordum, eşim öyle söyleyince korku ile dışarı doğru çıktım. Dışarıda farklı bir motorlunun geçtiğini gördüm. Bunun üzerine yeniden içeri girdim. Dışarıdan bir ses daha duydum ve dışarı çıktım. Ben dışarıdayken tüfeğin patlama sesini duydum. İçeri geldiğimde eşimin kendini vurduğunu gördüm. Çocuklar hastaneyi aradı. Suni teneffüs ve kalp masajı yaptım. Sağlık ekipleri ve emniyet güçleri geldi dedi.

'ANNEM TETİĞE BASTI VE KENDİNİ VURDU'

Mahkemede tanık olarak dinlenen çiftin çocuklarından N.S.B. de annesinin elindeki tüfeği ateşleyerek, intihar ettiğini iddia etti. Garaja, annesinin söylediği cep telefonunu bulmak için girip aradıklarını anlatan N.S.B., Babam dışarı çıkınca ben silahı alıp garaja götürmek istedim. Silahı elime aldım. Annem yolumu kesti. 'Beni vur' dedi, ben 'Hayır' dedim. Sonra kendi boğazına tutarak kendini vurdu. Silahı benden almaya çalışıyor, çekiştiriyordu. Ben vermek istemiyordum. Silahın namlusu anneme doğruydu. Annem tetiğe bastı ve kendini vurdu. Babam arama esnasında 1-2 defa anneme lamba ile vurmuştu. Levye ile vurup vurmadığını hatırlamıyorum. Babam annemi hiç tehdit etmedi. Babam genel olarak 'Yoruldum, hava soğuk, çocuklar üşüyor' diyordu. Bizi oyaladığı için anneme kızıyordu. Annem sürekli telefonu sakladığını söylediği farklı farklı yerleri gösteriyordu. Babam 'Hacer' diye bağırarak içeri geldi. '112'yi arayın' dedi. Hatırladığım kadarıyla babam da suni teneffüs yapıyordu diye konuştu.

AVUKATTAN 'KRİMİNAL RAPORU' TALEBİ

Biçer ailesinin avukatı Enver Yaman ise Hacer Biçer'in, sanık Hasan Hüseyin Biçer'in azmettirmesi sonucu oğlu tarafından öldürüldüğünü iddia etti. Mahkemede güvenlik kamerası kayıtlarında ses olmadığını için görüntülerin dudak okuma uzmanı tarafından incelenmesi gerektiğini savunan Yaman, Çocuklar silah kullanmayı biliyorlar. El swapları geldiğinde de ortaya çıkacağı üzere biz bu olayda sanığın azmettirmesi ile oğlu N.S.B.'nin kameranın görüş açısına girmeyen bir yerde maktulü öldürdüğünü düşünüyoruz. Ayrıca kamera kayıtlarında her ne kadar ses olmasa da dudak okuma hareketleri tespit edilebilir. Bu hususta kriminal raporu aldırılmasını talep ederiz dedi.

Hacer Biçer'in yakınları da Hasan Hüseyin Biçer'den şikayetçi olduklarını ve en ağır cezayı almasını talep ettiklerini söyledi.

DUDAK OKUMA UZMANLARI RAPOR HAZIRLAYACAK

Tavşanlı Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, sanık Hasan Hüseyin Biçer'in tutukluluk halinin devamına ve kamera kaydındaki tespit edilebilecek tüm konuşmaların çözümünün yapılması için dudak okuma konusunda uzman bilirkişiden rapor alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Öte yandan olayın yaşandığı, eski motosikletlerin bulunduğu garajın güvenlik kamerası kayıtlarında; Biçer çiftinin 2 oğluyla birlikte cep telefonu aradıkları, Hasan Hüseyin Biçer'in eşi Hacer'e elindeki lamba ile vurduğu anlar yer aldı. Hacer Biçer'in intihar ettiği öne sürülen anların ise kamera açısının dışında kaldığı anlaşıldı.