Eşini bıçaklayarak öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis - Son Dakika

Eşini bıçaklayarak öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis

26.11.2020 17:31
Eşini bıçaklayarak öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis, System.String[]

Fatih'te bankacı eşi Pınar Baykan'ın bıçaklayarak öldüren Erhan Baykan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırıldı.

Fatih'te bankacı eşi Pınar Baykan'ın bıçaklayarak öldüren Erhan Baykan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırıldı. Mahkeme sanık Byakan'a verilen cezada indirim uygulamadı.

Fatih'te 6 Mart 2020 tarihinde tartıştığı 2 yaşında kız çocuk annesi, bankacı eşi Pınar Baykan'ı (32) eşini 6 kez bıçaklayarak öldüren Erhan Baykan'ın (38) yargılandığı davada mahkeme heyeti kararını açıkladı.

İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada sanık Erhan Baykan, maktul Pınar Baykan'ın annesi Nimet Umay, ağabeyi Fatih Umay ve tarafların avukatları hazır bulundu.

"BEN KENDİMİ İRADELİ BİR İNSAN BİLİRDİM" Duruşmada bir önceki celse açıklanan mütalaa ile hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen sanık Erhan Baykan'a söz verildi. Sanık Baykan, "Benim hayalini kurduğum tek bir şey vardı, bir yuvam olsun, çocuğum olsun. Buna kavuştum ama bir anlık öfke ile olayda kendimi kaybettim. Ben kendimi iradeli bir insan bilirdim. Bir ömür boyu bunun vicdan azabını yaşayacağım. Çok pişmanım" şeklinde konuştu.

Katılan Fatih Umay ise yargılamanın uzadığını ifade ederek "Bu süreçte ben babamı kaybettim, kararı göremedi. İlk ifadesinde yüzü bile kızarmadan sesi titremeden savunma yaptı şimdi pişmanım diyor" şeklinde konuştu.

Maktulün annesi Nimet Umay ise olayın acısı nedeniyle eşinin vefat ettiğini söyleyerek "Benim kızım öldü, eşim öldü. Bu katilden sebep bir acı daha yaşamak istemiyorum" dedi.

Sanık avukatı: "Sanık sadakatli bir eştir"

Söz verilen sanık avukatı Mevlüt İpek davada sürekli olarak kadın cinayeti konusunun hatırlatıldığını söyleyerek "Ancak herkes kendinden sorumludur. Sanığın bir yanı Habil ise bir yanı Kabil'dir. Dün, Kadına Karşı Şiddet ile Mücadele Günü'ydü. Sanığın medyada karakterize edilen kadın katilleri ile hiçbir benzerliği yoktur. Sanık sadakatli bir eştir. Şiddet bulaşıcıdır, bunu önlemenin en iyi yolu merhamettir" şeklinde savunma yaptı.

Sanık avukatının savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti Erhan Baykan'ın 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme cezada herhangi bir indirim uygulamadı.

Davanın bitmesinin ardından duruşma salonu önünde açıklama yapan müşteki avukatı sanığın aldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile medeni bir ölü olduğunu söyleyerek "Kadına şiddet uygulayan, cinayet işleyen her erkek artık cezaevinden çıkma şansı bulamayacak" dedi.

Maktulün abisi Fatih Umay ise sadece kardeşi için değil tüm kadın cinayetlerinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararının çıkması gerektiğini söyledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Erhan Baykan 'şüpheli', Fatih Umay, Nimet Umay ile Cemal Umay ise 'müşteki' olarak yer almıştı. İddianamede, maktul ile şüphelinin mutfakta tartışmaya başladıkları, şüphelinin olay sonrası bulunamayan bıçağı maktulün elinden aldığı ve salonda bıçağı maktule birden fazla kez saplamak sureti ile ölümüne neden olduğu, bu kapsamda 'eşe karşı canavarca hisle kasten öldürme' suçunu işlediği anlatılmıştı. Şüphelinin 'eşe karşı canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması talep edilmişti.

Eşini bıçaklayarak öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis

Ağırlaştırılmış Müebbet, Baykan, Fatih, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eşini bıçaklayarak öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis - Son Dakika


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