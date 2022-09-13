Son dakika haber | EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika
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Son dakika haber | EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

13.09.2022 12:07

Gelen son dakika haberlerine göre ERZİNCAN'da, dün gece tartıştığı karısını bıçakla öldüren Ahmet Özen (31), emniyette ki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

ERZİNCAN'da, dün gece tartıştığı karısını bıçakla öldüren Ahmet Özen (31), emniyette ki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Cinayet, dün akşam Halitpaşa Mahallesi 1259 sokak üzerindeki apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir aralarında geçimsizlik yaşanan ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Ahmet Özen ile eşi Handan Özen'in evdeki tartışması kavgaya dönüştü. Özen, eşini önce sırtından daha sonra da vücudunun çeşitli yerlerinden olmak üzere toplam 20 yerinden bıçakladı. Handan Özen ağır yaralı olarak kaldırıldığı Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olaydan sonra polise teslim olan Ahmet Özen emniyette ifade vermezken yapılan işlemlerinin ardından bugün geniş güvenilk önmeleri altında adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: DHA

Ahmet Özen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber | EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika
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