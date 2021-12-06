Son dakika haber! Eşini bıçaklayarak ölümüne neden olduğu iddia edilen kadına "haksız tahrik" indirimi istendi - Son Dakika

Eyüpsultan'da boşanma aşamasında olduğu eşi Ahmet Özdemir'i göğsünden bıçaklayarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Nuran Özdemir'in "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapsi istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ahmet ile Nuran Özdemir'in boşanma aşamasında oldukları ve yaklaşık 1 yıldır ayrı yaşadıkları, 22 Eylül'de Ahmet Özdemir'in bir arkadaşıyla birlikte Nuran Özdemir'in yaşadığı evinin önüne gittikleri anlatıldı.

Ahmet Özdemir'in, eşinin kapısını yumruklayarak bağırdığı ve hakaretlerde bulunduğu ifade edilen iddianamede, şüphelinin kapıyı açması üzerine tartışmaya başladıkları, maktulün şüpheliye vurduğu ve hakaretlerde bulunduğu, şüphelinin buzdolabının üzerinde bulunan bıçağı alarak maktulü sol göğüz bölgesinden yaraladığı ifade edildi.

İddianamede, hastaneye kaldırılan maktulün kurtarılamadığı bilgisine yer verilirken, çiftin çocukları T. Ö'nün olayla ilgili tanık olarak ifadesine başvuruldu.

T. Ö. ifadesinde, babasının sürekli alkol alıp annesine şiddet uyguladığını anlatarak, "Olay günü ben odamda uyurken kapı çaldı. Babam 'Açın kapıyı' diye bağırıyordu. Annem kapıyı açtı. Kapı açılır açılmaz babam, anneme saldırdı. Araya girmeye çalıştım. Annem nereden aldığını görmediğim bıçağı babama doğrulttu, 'Git buradan uzak dur' dedi. Babamsa annemin boğazına sarıldı, 'Öldüreceğim seni' dedi. Arbede çıktı, annemi alıp salona götürdüm.Babam bıçaklandığını söyleyip bağırıyordu. Havlu getirdim, annem de havluyla babamın yarasına tampon yaptı. Ambulans gelen kadar babamı konuşturmaya çalıştık." diye konuştu.

Nuran Özdemir'in komşularının da tanık ifadelerinin yer aldığı iddianamede, Nuran Özdemir'in haksız bir eylemin meydana getirdiği şiddetli elemin etkisiyle elindeki bıçakla Ahmet Özdemir'i yaraladığı, hastaneye götürülen maktulün tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Olayın ardından tutuklanan Nuran Özdemir'in "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapsi istenen iddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.