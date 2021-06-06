Son dakika... Eşini boğazından bıçaklayarak öldüren adam tutuklandı - Son Dakika

Kırıkkale'de tartıştığı eşini boğazından bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı.

Olay, Etiler Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerindeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir apartmanın 3'üncü katında oturan Hacer Başkaya (26) ile eşi Sezer Başkaya (29) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sezer Başkaya, eşini ekmek bıçağıyla boğazından defalarca bıçaklayarak yaraladı.

Komşuların kavga sesleri üzerine yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese giden ekiplere kapıyı açmayan şahıs direndi. Kapıyı açarak içeri giren polis ekipleri, Hacer Başkaya'yı kanlar içerisinde yerde gördü. İlk müdahalesi önce polis ekiplerince ardından da sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. 4 yaşında bir oğlu bulunan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan ekipler, Sezer Başkaya'yı gözaltına alırken suç aleti bıçağa da el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sezer Başkaya, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Kadir Arslan/ İHA)