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Son dakika haber | Eşini doğuma yetiştiren polisleri ziyaret edip, teşekkür etti - Son Dakika

Son dakika haber | Eşini doğuma yetiştiren polisleri ziyaret edip, teşekkür etti

03.01.2022 11:55
Son dakika haber | Eşini doğuma yetiştiren polisleri ziyaret edip, teşekkür etti

Edinilen son dakika gelişmesine göre SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde Mert Atalay, geçen ay doğum sancısı tutan eşinin hastaneye yetiştirilmesine yardımcı olan Yunus ekibine teşekkür ziyaretinde bulundu.

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde Mert Atalay, geçen ay doğum sancısı tutan eşinin hastaneye yetiştirilmesine yardımcı olan Yunus ekibine teşekkür ziyaretinde bulundu. Atalay, polislere "O gün, benim için hayatımın çok önemli anlarıydı, bana yardımcı oldunuz. Hayat, kurtarıcı oldunuz" dedi.

Serdivan'da yaşayan Mert Atalay, aralık ayında doğum sancısı tutan eşini hastaneye götürmek için yola çıktı. Tıkanan yolda kalan Atalay, kavşakta bekleyen Yunus ekibinden yardım istedi. Yunus ekibi de Atalay'ın aracına eskortluk yaparak, eşini hastaneye yetiştirmesine yardımcı oldu.

Mert Atalay, 1 ay sonra Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek, Yunus ekibine teşekkür etti. Bebeklerine 'Atlas' ismini verdiklerini belirten Atalay, "Pazar günüydü, hava da güzeldi. İnsanlar kendilerini dışarı atmışlar, nasıl trafik. Evde tabi bir anda bizim durum söz konusu oldu. Hastaneye yetişeceğiz, o kavşakta denk geldik. Camı açtım, 'Durum ne beyefendi' dediniz. 'Yetişmeye çalışıyorum' dedim. Sağ olsun, sağlı sollu yolu açtınız. Hastaneye o şekilde yetiştik" dedi.

Polislerin hayat kurtardıklarını belirten Mert Atalay, "Allah razı olsun. O gün bana yardımcı olup da yetiştirdiğinizde hastanede dedim ki 'Bu arkadaşları bulacağım, teşekkür edeceğim' çünkü o gün benim için hayatımın çok önemli anlarıydı, bana yardımcı oldunuz. Size teşekkür ederim. Hayat, kurtarıcı oldunuz" diye konuştu.


Son dakika haber | Eşini doğuma yetiştiren polisleri ziyaret edip, teşekkür etti
Son dakika haber | Eşini doğuma yetiştiren polisleri ziyaret edip, teşekkür etti
Son dakika haber | Eşini doğuma yetiştiren polisleri ziyaret edip, teşekkür etti
Son dakika haber | Eşini doğuma yetiştiren polisleri ziyaret edip, teşekkür etti
Son dakika haber | Eşini doğuma yetiştiren polisleri ziyaret edip, teşekkür etti
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Serdivan, Sakarya, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Eşini doğuma yetiştiren polisleri ziyaret edip, teşekkür etti - Son Dakika


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