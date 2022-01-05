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Son dakika haber... Eşini öldüren Çilem Doğan'ın onanan 15 yıl hapis cezasına itiraz reddedildi - Son Dakika

Son dakika haber... Eşini öldüren Çilem Doğan'ın onanan 15 yıl hapis cezasına itiraz reddedildi

05.01.2022 12:41
Son dakika haber... Eşini öldüren Çilem Doğan'ın onanan 15 yıl hapis cezasına itiraz reddedildi

Son dakika haberi: Adana'da, eşini öldürdüğü gerekçesiyle çarptırıldığı 15 yıl hapis kararı onanan Çilem Doğan'a verilen cezaya ilişkin, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan itiraz reddedildi.

Adana'da, eşini öldürdüğü gerekçesiyle çarptırıldığı 15 yıl hapis kararı onanan Çilem Doğan'a verilen cezaya ilişkin, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan itiraz reddedildi.

Adana'da, 8 Temmuz 2015'te, Hasan Karabulut'u (33) öldürdüğü gerekçesiyle "eşini kasten öldürmek" suçundan yargılanan ve 2016'da 50 bin lira kefaletle tahliye edilen Çilem Doğan'ın avukatı İsa Ayanoğlu, müvekkiline verilen 15 yıl hapis cezasının Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından oy çokluğuyla onandığını hatırlattı.

Ayanoğlu, Çilem Doğan'a verilen 15 yıl hapis cezası kararının infazının durdurulması ve onama kararının düzeltilmesi için dosyanın Yargıtay Ceza Genel Kurulunda görüşülmesi yönündeki taleplerinin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca kabul edilmediğini belirtti.

Onama kararının yaklaşık bir aydan bu yana haberlere konu olması üzerine yeni tanıkların ortaya çıktığını aktaran Ayanoğlu, şunları kaydetti:

"Olay günü Hasan'ı görüp onun sohbetine tanıklık ederek Çilem'in kendisini organize şubeye şikayet ettiğini, bundan emin olursa onu sağ bırakmayacağı yönünde konuştuğunu duyan 6-7 kişi var. Yeni delillerimiz de var. Yargılamanın yenilenmesi için bunlarla mahkemeye başvurduk. Bunlar daha önce mahkeme dosyasında yoktu. Bunlar sonradan bize gelen kişiler ve yeni elde ettiğimiz delillerdir. Bunları da mahkemeye sunduk ve yargılamanın yenilenmesi yönünde başvuruda bulunduk. Aynı zamanda 'infaz durdurma' talebinde bulunduk. Şu an dosya Adana'da 10. Ağır Ceza Mahkemesine geldi. Kararın değişeceği yönünde umutluyuz."

Olay

Adana'da, 8 Temmuz 2015'te kocası Hasan Karabulut'u tabancayla öldüren Çilem Doğan'a, "eşini kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.

Müebbet hapse çarptırılan Doğan'ın cezası, eylemini öldürdüğü eşinden kaynaklanan "haksız tahrik" altında gerçekleştirdiği için 15 yıla düşürülmüştü.

Oy çokluğuyla verilen bu karara mahkeme başkanı muhalif olup, Doğan'ın daha önce eşinden gördüğü şiddet nedeniyle eylemini TCK'nin 27/2'nci maddesine göre "meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, korku veya telaştan" gerçekleştirdiğini belirtip sanığa ceza verilmemesini istemişti.

Çilem Doğan'ın avukatı da 2016 yılında tutukluluğa itiraz etmiş, Yargıtay incelemesi bitinceye kadar müvekkilinin küçük kızının mağdur olmaması amacıyla tutukluluğun kaldırılması talebinde bulunmuştu. Mahkeme heyeti bu talebi yerinde görüp 50 bin lira kefaletle Doğan'ın tahliyesine karar vermişti. Yargıtay incelemesinin ardından Doğan'ın 15 yıl hapis cezası yaklaşık iki ay önce onanmıştı.

Doğan'ın avukatı İsa Ayanoğlu, müvekkiline verilen 15 yıl hapis cezasının Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından oy çokluğuyla onandığını hatırlatarak, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına itiraz dilekçesi sunduklarını ve dosyanın Yargıtay Ceza Genel Kurulunda görüşülmesini talep ettiklerini bildirmişti.

İtiraz dilekçesinde, "Çilem Doğan'a verilen 15 yıl hapis cezası kararının infazının durdurulmasını ve onama kararının düzeltilmesini arz ve saygıyla talep ederiz." ifadeleri kullanılmıştı.

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Çilem Doğan, Cumhuriyet, Yargıtay, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Eşini öldüren Çilem Doğan'ın onanan 15 yıl hapis cezasına itiraz reddedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Eşini öldüren Çilem Doğan'ın onanan 15 yıl hapis cezasına itiraz reddedildi - Son Dakika
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