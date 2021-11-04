Eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası - Son Dakika

Enflasyon arttıkça oran da artıyor! İşte memur ve emeklinin ocakta alacağı zamlı maaşlar

Bir ay önce apar topar evlenmişti! Ani nikahın nedeni belli oldu

Asgari ücret zammında masadaki rakamlar ortaya çıktı! Beğenen de olacak yetersiz bulan da

Sultanbeyli'de eşi Hatice Soysal'ı uyuduğu sırada bıçaklayıp yastıkla boğarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık Adnan Soysal ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Adnan Soysal ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) avukatları da hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı, sanığın akıl sağlığının tespiti için Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesince hazırlanan rapora göre, sanıkta anti sosyal kişilik bozukluğu teşhis edildiğini, bunun da ceza sorumluluğunu etkileyecek nitelikte olmadığını belirterek, sanığın ceza sorumluğunun "tam" olduğunu kaydetti.

Duruşmada daha sonra Cumhuriyet Savcısı Cafer Erhan Doğan'ın sunduğu esas hakkındaki mütalaada sanığın uyuyan ve kendisini savunamayacak durumda bulunan eşini, boğazını bıçakla kesip öldürerek "nitelikli kasten öldürme" suçunu işlediği, bu nedenle ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Söz verilen KADEM avukatı Işıl İlgin Oktay, sanığın eşini canavarca hisle ve tasarlayarak öldürdüğünü düşündüklerini, bu nedenle en üst hadden cezalandırılmasını istediklerini söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Neslihan Kütük de sanığın canavarca hisle ve tasarlayarak öldürme suçundan cezalandırılmasını ve cezasında indirim yapılmamasını talep etti.

Son sözleri sorulan sanık Adnan Soysal da pişman olduğunu söyleyerek beraatini istedi.

Mahkeme, "eşini tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan açılan kamu davasında, sanığın eylemini "beden bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan eşini kasten öldürme" suçu kapsamında değerlendirerek, Soysal'ı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı.

Sanık Soysal'ın yargılama sürecindeki davranışlarını dikkate alarak cezasında takdiri indirim hükümlerini uygulamayan heyet, sanığın tutukluluk halinin de devamını kararlaştırdı.

KADEM'den açıklama

Duruşmanın ardından KADEM adına açıklama yapan avukat Işıl İlgin Oktay, Sultanbeyli'de yaşayan Hatice Soysal'ın, 4 yıllık eşi Adnan Soysal tarafından bıçaklanarak ve yastıkla boğularak öldürüldüğünü hatırlattı.

KADEM olarak "katılan" sıfatıyla takip ettikleri davanın karara bağlandığını belirten Oktay, sanığın en ağır şekilde ceza alması için mücadele verdiklerini anlattı.

Sanığın sosyal kişilik bozukluğunun ceza ehliyetini etkilemediğini dile getiren Oktay, "Önceki duruşmalarda sanığın pişmanlık duymadığını dile getirmesi nedeniyle, KADEM olarak menfur cinayetin canavarca hisle işlendiğine ve tasarlayarak gerçekleştirildiğine kanaat getirdik. Kadına yönelik şiddet faillerine, özellikle yargı aşamasında hak ettikleri cezanın en hızlı, adil ve isabetli şekilde verilmesi bizim için vazgeçilmez derecede önemli ve zorunludur. Bu bağlamda bugün verilen kararda, mahkeme sanık lehine hiçbir indirim uygulamaksızın nitelikli kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar vermiştir."