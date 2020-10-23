Son dakika haber... Eşini öldüren sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi - Son Dakika

Son dakika haber... Eşini öldüren sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi

23.10.2020 11:35
Son dakika haber... Eşini öldüren sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi, System.String[]

Son dakika gündem haberi... Avcılar'da eşini silahla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Hasan Deligözoğlu'nun, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Avcılar'da eşini silahla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Hasan Deligözoğlu'nun, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Hasan Deligözoğlu, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Maktul Ayten Deligözoğlu'nun ailesi ile tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Hasan Deligözoğlu'nun resmi nikahlı eşi Ayten Deligözoğlu'nu öldürdüğü iddiasıyla kamu davası açıldığını, sanığın ise savunmasında maktulün kendisini öldürdüğünü söylediğini belirtti.

Mütalaada yer verilen otopsi raporuna göre, Ayten Deligözoğlu'nun ölümüne neden olan atışın bitişik atış mesafesinden olduğu belirtilerek, maktul ile sanığın ellerinden alınan swab numunelerinde atış artığına rastlanmadığı, atıştan sonra yıkanan veya silinen elde atış artıklarının kalmayabileceği anlatıldı.

"Sanık ellerini silmiştir"

Şikayetçilerin beyanında, maktul ile sanığın daha önce kavga ettiği, tartışmalar yaşadığı, sanığın maktule silah çektiği aktarılan mütalaada, maktulün intihar eğilimi olmadığı, maktulün kardeşi Murat Adıgüzel'in olaydan sonra eniştesi olan sanığın ellerini sildiğini söylediği belirtildi.

Mütalaada, olay akşamı ve olaydan önce sanıkla maktulün tartıştığı, daha sonra sanığın evden çıktığı, döndüğünde tartışmanın devam ettiği anlatılarak, "Sanığın kendisine ait ruhsatsız silahla eşini öldürdüğü anlaşılmıştır. Maktulün kendisinin intihar ettiği yönündeki savunmasının dosya kapsamı ve hayatın olağan akışına uygun olmadığı değerlendirilmiştir. Sanığın olaydan sonra eşinin akrabalarını ve arkadaşlarını arayıp olayı anlatması da ne kadar soğukkanlı olduğunu göstermektedir. Sanığın suçu kabul etmediği, tahrik gerektiren herhangi bir savunmada bulunmadığı anlaşıldığından haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasına yer olmamaktadır." denildi.

"İntihar olduğuna dair emare yok"

Sanığın olay sırasındaki giysilerinin poşet içinde çöpe atıldığı aktarılan mütalaada, Adli Tıp Kurumu raporuna göre, maktulün ölümüne neden olan atışın bitişik atış mesafesinden yapıldığı, bunun da maktulün kendisinin ya da aynı mesafeden bir başkası tarafından da yapılabileceği kaydedildi.

Sanığın anlatımları göz önüne alındığında iki insan yere düşerken silahın ateş alması halinde bitişik atış olamayacağı dile getirilen mütalaada, olayın intihar olduğuna dair herhangi bir emarenin bulunamadığı, sanığın savunmasının doğrulanamadığı kaydedildi.

Mütalaada, maktulün elinde swab izine rastlanmadığı anlatılarak, sanığın "eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız silah bulundurma veya kullanma" suçundan da 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Duruşma, sanık avukatlarının mütalaaya karşı beyanlarını hazırlamaları için ertelendi.

İddianame

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 25 Aralık 2018'de polise yapılan ihbar sonucunda maktul Ayten Deligözoğlu'nun Avcılar'daki evinin koridorunda başından vurulmuş halde bulunduğu anlatılıyor.

İddianamede, sanık Hasan Deligözoğlu hakkında "eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "ruhsatsız silah bulundurma veya kullanma" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep ediliyor.

Ağırlaştırılmış Müebbet, Bakırköy, İntihar, Avcılar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Eşini öldüren sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi - Son Dakika

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