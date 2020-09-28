Son dakika haber: Eşini öldürmek için Kahramanmaraş'tan Mersin'e geldiği öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haber: Eşini öldürmek için Kahramanmaraş'tan Mersin'e geldiği öne sürülen zanlı tutuklandı

Gelen son dakika haberlerine göre Kahramanmaraş'tan eşini öldürmek için Mersin'e geldiği iddia edilen ve 3 suçtan hakkında arama kaydı bulunan şüpheli tutuklandı.

Son dakika haber: Eşini öldürmek için Kahramanmaraş'tan Mersin'e geldiği öne sürülen zanlı tutuklandı, System.String[]

Kahramanmaraş'tan eşini öldürmek için Mersin'e geldiği iddia edilen ve 3 suçtan hakkında arama kaydı bulunan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ta yaşayan A.D.Ö'nün, Mersin'deki eşini öldürmek üzere kente geleceği bilgisine ulaşan polis ekipleri, harekete geçti.

Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminalinde (MEŞOT) uygulama yapan ekipler, Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü sırasında şüpheliyi yakaladı.

Emniyete götürülerek sorgulanan A.D.Ö. hakkında 3 suçtan arama kaydı olduğu belirlendi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kahramanmaraş, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 14:17 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Eşini öldürmek için Kahramanmaraş'tan Mersin'e geldiği öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika

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