Aldatıldığını düşünen adam, eşini öldürüp "Gururlu hissediyor" yazmıştı! Asıl ihanet edenin kendisi olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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Aldatıldığını düşünen adam, eşini öldürüp "Gururlu hissediyor" yazmıştı! Asıl ihanet edenin kendisi olduğu ortaya çıktı

13.09.2022 10:55

Çanakkele'nin Ezine ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi Ayşe Korur'u av tüfeğiyle katleden adam, sosyal medya hesabından "Gururlu hissediyor" şeklinde bir paylaşım yaparak aldatıldığı için cinayeti işlediğini ifade etmişti. Katil kocanın eşini kendisinin aldattığı belirlendi.

Bayramiç ilçesinde oturan Ayşe Korur, uzun süredir geçimsizlik yaşadığı 2 çocuğunun babası 17 yıllık eşi Gencay Korur'u bir yıl önce terk edip, Ezine ilçesindeki baba evine dönerek, boşanma davası açtı. Düğünlerde çalgıcılık yapan Gencay Korur, 9 Ağustos günü saat 20.00 sıralarında, boşanma davaları süren eşiyle konuşmak için kayınpederinin evine gitti. Gencay Korur, burada yanında getirdiği av tüfeğiyle eşini vurarak öldürüp, kaçtı.

ALDATILDIĞINI ÖNE SÜRMÜŞTÜ

Sosyal medya hesabından 'gülen yüz' ifadesi ve 'gururlu hissediyor' paylaşımı yapan Korur, polis tarafından İzmir'in Dikili ilçesinde yakalandı. İfadesinde, "Olay günü eşimin yaşadığı ailesinin evine gittiğimde eşimi dışarıda telefon ile konuşurken gördüm. Cilveli şekilde konuştuğunu duyunca sinirlenerek av tüfeğini sakladığım yerden aldım. Eşimi takip ederek evin içerisine girip kendisine ateş ettim" diyen Korur, tutuklandı.

Karısını öldürüp sosyal medyadan 'Gururlu hissediyor' yazmıştı! Kendisinin eşini aldattığı ortaya çıktı

DAHA ÖNCE EŞİNİ DEFALARCA ALDATMIŞ

Gencay Korur'un, olaydan 1 yıl önce de eşini darbettiği, Ayşe Korur'un hayati tehlikesi olduğu için Bayramiç Devlet Hastanesi'nde gözetim altında tutulduğu ortaya çıktı. Gencay Korur hakkında 'kasten yaralama', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından soruşturma başlatılarak, savcılık talimatıyla o zaman gözaltına alındığı, ifadesi alındıktan sonra ise serbest bırakıldığı belirtildi. Ayşe Korur ile 13 yıldır anlaşamadıklarını söyleyip, devamlı kavga ettiklerini belirten Gencay Korur ifadesinde, "Ayşe benimle ilgilenmiyordu. Bundan dolayı da geçmiş zamanda birçok kez aldattım. Hatta boşanma kararı aldım. Ancak çocuklarım nedeniyle boşanmaktan vazgeçtim" dediği ifade edildi.

Karısını öldürüp sosyal medyadan 'Gururlu hissediyor' yazmıştı! Kendisinin eşini aldattığı ortaya çıktı
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EŞİNİ ÖLDÜRÜP SOSYAL MEDYADAN 'GURURLU HİSSEDİYOR' YAZMIŞTI, KENDİSİNİN ALDATTIĞI ORTAYA ÇIKTI EŞİNİ ÖLDÜRÜP SOSYAL MEDYADAN 'GURURLU HİSSEDİYOR' YAZMIŞTI, KENDİSİNİN ALDATTIĞI ORTAYA ÇIKTI
Kaynak: DHA

Bayramiç, Ezine, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aldatıldığını düşünen adam, eşini öldürüp 'Gururlu hissediyor' yazmıştı! Asıl ihanet edenin kendisi olduğu ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aldatıldığını düşünen adam, eşini öldürüp "Gururlu hissediyor" yazmıştı! Asıl ihanet edenin kendisi olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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