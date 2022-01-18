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Eşini plastik kelepçeyle boğarak öldüren koca tutuklandı - Son Dakika

Eşini plastik kelepçeyle boğarak öldüren koca tutuklandı

18.01.2022 16:27

Eşini plastik kelepçeyle boğarak öldüren koca tutuklandı "Bir anlık öfke ile yaptım, pişmanım" Ataşehir'de tartıştığı karısını plastik kelepçeyle boğarak öldüren İsmail Özbek, "eşi kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eşini plastik kelepçeyle boğarak öldüren koca tutuklandı

"Bir anlık öfke ile yaptım, pişmanım"

İSTANBUL - Ataşehir'de tartıştığı karısını plastik kelepçeyle boğarak öldüren İsmail Özbek, "eşi kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cani koca, mahkemedeki sorgusunda eşinin kendisini aldattığını öne sürerek, "Bir anlık öfke ile böyle bir eylemi gerçekleştirdim. Yaptığımdan çok pişmanım" dedi.

Ataşehir'de karısı Hanpaşa Özbek'i plastik kelepçeyle boğarak öldüren İsmail Özbekgözaltına alınmıştı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Özbek savcılıktaki sorgusunda, Hanpaşa Özbek'in 14 yıllık resmi nikahlı eşi olduğunu söyleyerek, "Eşimle yaklaşık 1 ay önce oğlumun ikamet ettiği bu adrese ziyarete gelmiştik. Ben günübirlik inşaat işlerinde çalışarak geçimimi sağlarım. Eşimin yaklaşık 30 yıldır beni aldattığını düşünüyorum" dedi.

4-5 yıl önce eşinin adına kayıtlı başka bir hat olduğunu öğrendiğini ve bu nedenle tartıştıklarını anlatan Özbek, "Olay günü sabah 06.30 sıralarında uyandım. Eşim de uyanarak kahvaltı sofrasını hazırladı. Oğlum kahvaltıdan sonra işe gitmek için evden ayrıldı. Biz de geri yattık. Eşimle 6-7 yıldır ayrı odalarda yatmaktayız. Saat 10.00 gibi battaniyesini katlamış ve bırakmak için benim bulunduğum odaya girdi. Bu sırada uyanıktım. Eşimin beni sürekli aldattığını düşündüğüm için odaya girdiğini görünce, 'bir ölmedin ki senden kurtulayım' dedim. Eşim de '4-5 yıl önce yediğin sopayı unuttun herhalde, senin canın sopa istiyor' dedi. Bu lafın üzerine sinirlenerek yatağımdan doğrulup eşimin üzerine çullandım" dedi.

"Plastik kelepçeyle boğazını sıktırdım"

Eşinin boğazını sıktığını söyleyen şüpheli, "Ancak ona gücümün yetmeyeceğini düşündüm. İnşaat işlerinde çalıştığım için odada iki tane plastik kelepçe vardı. Elime geçen plastik kelepçeyle boğazını sıktırdım ve nefes almasını engelledim. Kendisi bana direnerek, 'yapma' dedi. Ancak sinirli olduğum için sıkmaya devam ettim. Kısa bir süre sonra eşim nefessiz kaldı ve hareket edemez oldu. Yarım saat kadar bekledikten sonra öldüğünü anlayınca olayı haber vermek için 112'yi aradım. Boğazına geçirdiğim kelepçeyi de kesip çöpe attım. Görevli memurlar geldiğinde teslim oldum. Bu olayı o anki sinirimle gerçekleştirdim. Pişmanım, böyle olmasını istemezdim" diye konuştu.

"Bir anlık öfkeyle yaptım, pişmanım"

Savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüpheli buradaki sorgusunda da, "Bir anlık öfke ile böyle bir eylemi gerçekleştirdim. Yaptığımdan çok pişmanım" diyerek tutuksuz yargılanmayı talep etti. Şüpheli İsmail Özbek, ifade işlemlerinin ardından Anadolu Sulh Ceza Hakimliğince 'eşi kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eşini plastik kelepçeyle boğarak öldüren koca tutuklandı
Eşini plastik kelepçeyle boğarak öldüren koca tutuklandı
Eşini plastik kelepçeyle boğarak öldüren koca tutuklandı

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Anadolu Adalet Sarayı, İsmail Özbek, Ataşehir, Plastik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eşini plastik kelepçeyle boğarak öldüren koca tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eşini plastik kelepçeyle boğarak öldüren koca tutuklandı - Son Dakika
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