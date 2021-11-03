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Son dakika haber! EŞİNİ VE KIZINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ; SIR PERDESİ ARALANMAYA BAŞLADI - Son Dakika

Son dakika haber! EŞİNİ VE KIZINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ; SIR PERDESİ ARALANMAYA BAŞLADI

03.11.2021 15:36

Son dakika haber... AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde, Hüseyin Şentürk'ün (71), boşanma aşamasındaki eşi Huriye Şentürk (71) ve kızı Sevda Şentürk'ü (49) öldürüp, aynı tabanca ile intihar ettiği olaya ilişkin detaylar ortaya çıkmaya başladı.

AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde, Hüseyin Şentürk'ün (71), boşanma aşamasındaki eşi Huriye Şentürk (71) ve kızı Sevda Şentürk'ü (49) öldürüp, aynı tabanca ile intihar ettiği olaya ilişkin detaylar ortaya çıkmaya başladı. Yıllarca incir ve zeytin ticaretiyle uğraşan Hüseyin Şentürk'ün 3 yıl önce iflas etmesinin ardından icradan satılmaması için tapusunu damadının üzerine yaptırdığı evi geri almak için konuşmaya gittiği, çıkan tartışmada olayı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında kırsal Yamalak Mahallesi'nde meydana geldi. 3 çocuk babası Hüseyin Şentürk, ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Huriye Şentürk ile konuşmak için evine gitti. Çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hüseyin Şentürk yanında getirdiği tabancayı çıkartarak, önce eşi Huriye Şentürk, ardından da kızı Sevda Şentürk'e art arda ateş etti. Anne ve kızı kanlar içerisinde yere yığılırken, Hüseyin Şentürk 35 AN 7529 plakalı minibüsle kaçtı. Şentürk, yaklaşık 300 metre gittikten sonra durdurduğu minibüsünün içinde aynı tabanca ile kendini vurarak intihar etti.

Silah seslerini duyan komşuları, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Huriye Şentürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sevda Şentürk de kurtarılamadı.

300 METRE GİDİP, İNTİHAR ETTİ

Huriye, Sevda ve Hüseyin Şentürk'ün cesetleri, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi. Şentürk ailesinin fertlerinin otopsisinin sürdüğü bildirildi.

DAMADININ ÜZERİNE YAPTIĞI EVİN TAPUSU İÇİN GİTMİŞ

Yıllarca incir ve zeytin ticaretiyle uğraşan Hüseyin Şentürk'ün 3 yıl önce iflas ederek icralık duruma düştüğü, bu nedenle ailevi sorunlar yaşadığı belirtildi. Yakınları, işleri yeniden düzelmesine rağmen, yaklaşık 2 yıldır boşanma aşamasında olduğu ayrı yaşadığı eşini yeniden bir araya gelmeye ikna edemediğini söyledi. Şentürk'ün olay günü, iflasının ardından icradan satılmaması için yurt dışında yaşayan damadının üzerine yaptığı oturdukları evin tapusunu geri almak için eşiyle konuşmaya gittiğini belirten yakınları, aralarında çıkan tartışmanın ardından cinayeti işlemiş olabileceğini ileri sürdü.

Son dakika haber! EŞİNİ VE KIZINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ; SIR PERDESİ ARALANMAYA BAŞLADI
Son dakika haber! EŞİNİ VE KIZINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ; SIR PERDESİ ARALANMAYA BAŞLADI
Son dakika haber! EŞİNİ VE KIZINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ; SIR PERDESİ ARALANMAYA BAŞLADI
Son dakika haber! EŞİNİ VE KIZINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ; SIR PERDESİ ARALANMAYA BAŞLADI

Hüseyin Şentürk, İntihar, Aydın, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! EŞİNİ VE KIZINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ; SIR PERDESİ ARALANMAYA BAŞLADI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! EŞİNİ VE KIZINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ; SIR PERDESİ ARALANMAYA BAŞLADI - Son Dakika
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