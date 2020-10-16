Son dakika haber... Eşinin görüştüğünü düşündüğü kişiyi öldürüp, ormanlık alana saklayan şüpheli Adana?da yakalandı - Son Dakika

Son dakika haber... Eşinin görüştüğünü düşündüğü kişiyi öldürüp, ormanlık alana saklayan şüpheli Adana?da yakalandı

16.10.2020 15:54
Son dakika haber... Eşinin görüştüğünü düşündüğü kişiyi öldürüp, ormanlık alana saklayan şüpheli Adana?da yakalandı, System.String[]

Son dakika gündem haberi: Eşinin görüştüğünü düşündüğü kişiyi öldürüp, ormanlık alana saklayan şüpheli Adana'da yakalandıKahramanmaraş'ta aralarında uzaklaştırma kararı olduğu öğrenilen 20 yıllık eşi Hasret Işık'ın (37) görüştüğünü düşündüğü Ergin Gök'ü öldürüp, ormanlık alandaki molozların arasına attığı belirlenen...

Eşinin görüştüğünü düşündüğü kişiyi öldürüp, ormanlık alana saklayan şüpheli Adana'da yakalandı

Kahramanmaraş'ta aralarında uzaklaştırma kararı olduğu öğrenilen 20 yıllık eşi Hasret Işık'ın (37) görüştüğünü düşündüğü Ergin Gök'ü öldürüp, ormanlık alandaki molozların arasına attığı belirlenen Durdu Işık (42), Adana'da saklanırken yakalandı. Cinayeti işlediğini itiraf eden Durdu Işık'ın, jandarmadaki sorgusu sürüyor.Elbistan ilçesinde yaşayan Ergin Gök (28), 7 Ekim günü akşam saatlerinde evden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailesinin, kayıp başvurusunda bulunmasının ardından polis ve jandarma ekipleri, Gök'ü arama çalışması başlattı. Gök'ün cinayete kurban gitmiş olabileceği ihtimali üzerine jandarma ekipleri, araştırmasını bu yönde yoğunlaştırdı. Afşin ilçesine bağlı Çağılhan Mahallesi'nde bir çobanın, olay günü ormanlık alanda iki kişinin tartıştığını ve silah sesleri duyduğunu söylemesi üzerine, Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Bölgede çalışma yapan ekipler, olay yerindeki şüpheli bir otomobilin plakasına ulaştı. Kamera çalışması da yapan ekipler, şüphelinin Durdu Işık (42) olduğunu ve olay yerine iki kişi gelip, tek başına döndüğünü belirledi.KAÇIP, OTOMOBİLİ DE YIKAMIŞOtomobilin Adana'ya geldiği bilgisine ulaşan Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Otomobilin güzergahındaki çok sayıda güvenlik kamerası görüntüsünü mercek altına alan ekipler, şüpheli Durdu Işık'ın merkez Seyhan ilçesindeki bir evde saklandığını saptadı. Adrese şok baskın düzenleyen ekipler, Işık'ı saklandığı evde kıskıvrak yakaladı. Yapılan çalışmada şüphelinin, cinayeti işledikten sonra olay yerinden kaçtığı otomobili de yıkayarak sakladığını belirledi.'BİLMİYORUM' CEVABINI ALINCA ÖLDÜRMÜŞGözaltına alınan Durdu Işık'ın emniyetteki sorgusunda, 20 yıllık eşi ve iki çocuğunun annesi Hasret Işık'a (37) şiddet uyguladığı, bu nedenle de uzaklaştırma kararı aldığı ve eşine bir türlü ulaşamadığını söylediği öne sürüldü. Işık'ın, ifadesinde, 'Eşim benden ayrılınca deliye döndüm. Onun internet sitelerinden erkeklerle görüştüğünü düşündüm. Bu nedenle giriş yaptığı sitelere girip, yerini öğrenmeye çalıştım. Ergin Gök ile irtibatlı olduğunu düşünerek, onunla irtibata geçtim. Gök ile randevulaştıktan sonra 7 Ekim'de otomobille kendisini alıp, Afşin'e doğru yola çıktık. Burada eşimin adresini sordum. O da bilmediğini söyleyince onu vurdum. Daha sonra onu otomobile koyup, ormanlık alana gittim. Burada moloz torbalarını boşaltıp, cesedini içine koydum. Daha sonra da molozların altına saklayıp Adana'ya kaçtım' dediği öğrenildi.

Şüpheli Durdu Işık, emniyetteki işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi. Şüpheli Işık'ın, jandarmadaki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.


Jandarma, Adana, Afşin, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Eşinin görüştüğünü düşündüğü kişiyi öldürüp, ormanlık alana saklayan şüpheli Adana?da yakalandı - Son Dakika

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