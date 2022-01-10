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EŞİNİN KARDEŞİNİ BIÇAKLAYINCA DARBEDİLEN POLİS MEMURU, SERBEST BIRAKILDI - Son Dakika

EŞİNİN KARDEŞİNİ BIÇAKLAYINCA DARBEDİLEN POLİS MEMURU, SERBEST BIRAKILDI

10.01.2022 10:58

ADANA'da boşanma aşamasındaki eşi Döndü A.?nın (48) ailesinin evinde kayınbiraderi Fatih Y.?yi bıçakla yaralayınca taş ve sopalarla dövülen polis memuru Veysel A., taburcu edildi.

ADANA'da boşanma aşamasındaki eşi Döndü A.?nın (48) ailesinin evinde kayınbiraderi Fatih Y.?yi bıçakla yaralayınca taş ve sopalarla dövülen polis memuru Veysel A., taburcu edildi. Hakkında yeniden uzaklaştırma kararı verilen Veysel A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde oturan Döndü A., 28 yıllık eşi polis memuru Veysel A.'dan sürekli şiddet gördüğü gerekçesiyle 5 ay önce boşanma kararı aldı. Boşanmayı kabul etmeyen Veysel A., iddiaya göre eşine şiddet uygulamaya devam etti. Bunun üzerine, daha önce 4 kez uzaklaştırma kararı çıkartan 4 çocuk annesi Döndü A., polise giderek, yeniden uzaklaştırma kararı aldırdı.

KAYINBİRADERİNİ BIÇAKLADI, DÖVÜLDÜ

Veysel A., 26 Aralık akşam saatlerinde kayınpederinin evine gitti. Burada Veysel A. ile kayınbiraderi Fatih Y. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Veysel A., Fatih Y.'yi bıçakla yaraladı. Olay sonrası kaçmaya çalışan Veysel A., eşinin yakınları tarafından yakalanıp sokak ortasında taş ve sopalarla dövüldü. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Veysel A., kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Veysel A. ile Fatih Y. ambulansla hastanelere kaldırıldı. Kavgaya karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan kişiler ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

YERE DÜŞTÜ, DAYAK DEVAM ETTİ

Öte yandan kavga anlarına ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Aldığı darbelerle ağır yaralanıp, kanlar içerisinde yere yığılan Veysel A.?nın, eşinin yakınları tarafından darbedilmeye devam ettiği görüldü. Bir süre sonra şüpheliler evlerine dönerken, Veysel A.?nın yerde acı içinde yattığı görüldü.

SERBEST BIRAKILDI

Hastanedeki tedavisinin ardından hayati tehlikeyi atlatan Veysel A., taburcu edildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan Veysel A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Ayrıca Veysel A.?ya yeni bir uzaklaştırma kararı verildiği belirtildi.

EŞİNİN KARDEŞİNİ BIÇAKLAYINCA DARBEDİLEN POLİS MEMURU, SERBEST BIRAKILDI
EŞİNİN KARDEŞİNİ BIÇAKLAYINCA DARBEDİLEN POLİS MEMURU, SERBEST BIRAKILDI
EŞİNİN KARDEŞİNİ BIÇAKLAYINCA DARBEDİLEN POLİS MEMURU, SERBEST BIRAKILDI

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Polis Memuru, Sarıçam, Boşanma, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EŞİNİN KARDEŞİNİ BIÇAKLAYINCA DARBEDİLEN POLİS MEMURU, SERBEST BIRAKILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: EŞİNİN KARDEŞİNİ BIÇAKLAYINCA DARBEDİLEN POLİS MEMURU, SERBEST BIRAKILDI - Son Dakika
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