Son dakika haber | Eşinin kendisini aldattığını düşünüp 7 kez sırtından bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber | Eşinin kendisini aldattığını düşünüp 7 kez sırtından bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı

26.02.2022 21:15
Son dakika haber | Eşinin kendisini aldattığını düşünüp 7 kez sırtından bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı

Son dakika haberlerine göre İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Vedat Emekdar (59), eşi Vasfiye Emekdar'ı (58) sırt ve boyun kısmından birçok kez bıçaklayarak öldürdü.

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Vedat Emekdar (59), eşi Vasfiye Emekdar'ı (58) sırt ve boyun kısmından birçok kez bıçaklayarak öldürdü. Eşinin kendisini aldattığını düşünen Emekdar'ın cinayeti kıskançlık yüzünden işlediğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Vedat Emekdar tutuklandı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Süleyman Demirel Mahallesi 1013 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, emekli öğretmen ve Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Vedat Emekdar, tartıştığı eşi emekli muhasebeci Vasfiye Emekdar mutfaktan aldığı bıçakla boyun ve sırt kısmından birçok kez bıçakladı. Talihsiz kadının yardım çığlıklarını duyan mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, evin salon kısmında Vasfiye Emekdar'ı hareketsiz şekilde yatarken buldu. Eşinin yanında duran ve olay sonrası kendi bileğini keserek intihara teşebbüs ettiği ileri sürülen Vedat Emekdar, polis ekiplerine teslim oldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Vasfiye Emekdar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Vedat Emekdar ise polis nezaretinde ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Sağlık durumu iyi olan Vedat Emekdar, tedavisinin ardından emniyete götürüldü. Vedat Emekdar'ın eşinin kendisini aldattığını düşündüğünü, kıskançlık sebebiyle öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Vasfiye Emekdar'ın cenazesi toprağa verilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Vedat Emekdar tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Son dakika haber | Eşinin kendisini aldattığını düşünüp 7 kez sırtından bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı
Son dakika haber | Eşinin kendisini aldattığını düşünüp 7 kez sırtından bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı
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Alzheimer, Ödemiş, Emekli, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Eşinin kendisini aldattığını düşünüp 7 kez sırtından bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı - Son Dakika


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