EŞİNİN ÖLDÜRDÜĞÜ NURSEL, TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika

MALATYA'da, eşi İrfan Taşkın (40) tarafından kendisini aldattığı iddiasıyla bıçaklanarak öldürülen 3 çocuk annesi Nursel Taşkın (40), son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Selçuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında evden uzaklaştırma kararı bulunan İrfan Taşkın, kendisini aldattığını öne sürdüğü eşi Nursel Taşkın'ın oturduğu eve giderek, tartıştı. İkili arasındaki tartışmada İrfan Taşkın, yanındaki bıçakla eşine saldırdı. Vücudunun çeşitli bölgelerinden bıçak darbeleriyle yaralanan Nursel Taşkın, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Nursel Taşkın'ın cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü, İrfan Taşkın ise polis tarafından yakalandı. Adli tıp kurumu morgundaki otopsinin ardından cenazesi yakınlarına teslim edilen Nursel Taşkın, bugün Şehir Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi. Gözaltına alınan İrfan Taşkın, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.