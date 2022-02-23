Son dakika haber: Eşinin ölüm yıldönümünde kütüphane kurdu - Son Dakika
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Son dakika haber: Eşinin ölüm yıldönümünde kütüphane kurdu

23.02.2022 13:05

Edinilen son dakika haberine göre Eşinin ölüm yıldönümünde kütüphane kurduTEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde hayırsever kadın eşinin ölüm yıldönümü anısına bir okulda kütüphane kurdu.

Eşinin ölüm yıldönümünde kütüphane kurdu

TEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde hayırsever kadın eşinin ölüm yıldönümü anısına bir okulda kütüphane kurdu.

Muratlı Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet İlkokulu'nda hayırsever Safiye Temizel'in merhum eşi Hamdi Temizel anısına yaptırdığı kütüphane açılışı gerçekleştirildi. Muratlı Büyükşehir Cumhuriyet İlkokulu'ndaki kütüphane açılış programına; Muratlı Kaymakamı Ömer Dereci, Belediye Başkan V. Hakan Öztürk, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Halit Eren, Muratlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Erkol, Belediye Başkan Yardımcısı Ufuk Gençtürk, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Hayırsever Safiye Temizel, eşi Hamdi Temizel'in ikinci ölüm yıldönümünde kütüphanenin açılışını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. 4 bin 73 adet kitabın bulunduğu kütüphanede; satranç masaları ve çeşitli bilimsel dergilerin yanı sıra; öğretmenler ve veliler için de bir köşenin yer aldığı gözlemlendi. Hayırsever Safiye Temizel'e, Öğretmen Meral Şenel'e, ağabeyi Murat Şenel'e ve Aslan Özdemir'e teşekkür belgesi takdim edildi. Hayırsever Safiye Temizel'e ayrıca plaket de verildi.

Kurdele kesiminin ardından kütüphanenin içi gezilerek, okul yöneticilerinden bilgi alındı. İkramların ardından açılış programı sona erdi.

Son dakika haber: Eşinin ölüm yıldönümünde kütüphane kurdu
Son dakika haber: Eşinin ölüm yıldönümünde kütüphane kurdu
Son dakika haber: Eşinin ölüm yıldönümünde kütüphane kurdu

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Büyükşehir Belediyesi, Münir Karaloğlu, Tekirdağ, Muratlı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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