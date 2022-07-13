Son dakika haber! Eşiyle kaçtığı sevgilisini öldüren koca, tüfek tutukluk yapınca tabanca kullanmış

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, geçen hafta kendisini terk ettiğini ileri sürdüğü eşi Emine Yalçın (38) ile onun sevgilisi olduğunu öne sürdüğü Mehmet Aksoy'u (33) evi basıp öldüren, Aksoy'un annesi Gülperi Aksoy'u (51) da yaralayan Erdal Yalçın'ın (39) pompalı tüfeğin tutukluk yapması üzerine tabancasıyla ateş etmeye devam ettiği ortaya çıktı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Acıpayam ilçesinin kısal Ören Mahallesi'nde meydana geldi. Muğla'nın Ortaca ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda pompa görevlisi olarak çalışan Erdal Yalçın'ın eşi 2 çocuk annesi Emine Yalçın, iddiaya göre, geçen hafta evi terk edip, Denizli'nin Acıpayam ilçesi Ören Mahallesi'nde yaşayan ve sevgilisi olduğu ileri sürülen Mehmet Aksoy'un yanına gitti. Erdal Yalçın, eşinin Acıpayam'da olduğunu öğrenip, otomobiliyle peşinden gitti. Çıkan tartışma sonrası Yalçın, Mehmet Aksoy, eşi Emine Yalçın ve