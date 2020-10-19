Duruşmaya verilen aranın ardından mahkeme heyeti, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Danıştay 10. Daire Başkanı Yılmaz Akçil ve Danıştay Üyesi Mustafa Gökçek 'in de arasında bulunduğu tanıkların dinlenilmesi taleplerini reddetti.

Söz verilen sanık Birol Erdem, duruşmalarda delillerini sunduğunu, yapıya karşı yürüttüğü faaliyetleri anlattığını söyledi. Duruşmada dinlenmesini istediği kişilerin olayların yakın tanığı olduğunu ifade eden Erdem, heyetin uygun göreceği kişilerin çağrılıp dinlenmesini talep etti.

Alikanoğlu, bir önceki duruşmada tanık olarak dinlenilmesine karar verilen Danıştay Başkanı Zeki Yiğit 'in, yargısal faaliyetleri nedeniyle mazeret dilekçesi gönderdiğini belirtti.

Duruşmada, dosyaya gelen bilgi ve belgeler Daire Başkanı Maruf Alikanoğlu tarafından okundu.

Halen Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri olarak görev yapan eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem 'in, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yöneticiliğinden yargılanmasına devam edildi.

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