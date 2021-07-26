Son dakika haber: Eski ahşap sıralar şehit çocukları ve "özel çocuklar" için oyuncağa dönüştürülüyor - Son Dakika

Tekirdağ'ın Çerközköy ilçesindeki Kızılpınar Belediyesi Çok Programlı Anadolu Lisesinin öğrencileri, eski ahşap sıraları oyuncağa dönüştürerek şehit çocukları, özel eğitime gereksinim duyan çocuklar ile ana okulu öğrencilerini sevindiriyor.

Okul tarafından hazırlanan "Eski Ahşap Sıralar Oyuncak Oluyor, Doğanın ve Çocukların Yüzü Gülüyor" projesi, Trakya Kalkınma Ajansından hibe desteği almaya hak kazandı.

Proje kapsamında okullardan toplanan eski sıralar 10 öğretmen ve 113 öğrenci tarafından çeşitli işlemlerden geçirilerek, ahşap oyuncaklara dönüştürüldü.

Üretilen 20 çeşitteki 2 bin oyuncak ilçede şehit çocukları ve "özel çocuklara" dağıtıldı.

Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş, AA muhabirine, eski sıraları toplayarak geri dönüşümle ülke ekonomisine katkı sağladıklarını söyledi.

Trakya'da sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması amacıyla mobilya sektörüne de nitelikli eleman yetiştirmek istediklerini belirten Gümüş, "Bu kapsamda topladığımız sıraları oyuncaklara dönüştürdük. Bunun yanı sıra ilimizin ve ilçemizin okullarının donatım ihtiyaçlarını bu okulumuz vasıtasıyla karşıladık. Milli Eğitim Bakanlığımızın donatım merkezi olan okullar listesine dahil edildik." dedi.

"Öğrenciler hem becerilerini geliştiriyor hem de ekonomiye katkı sunuyor"

Okul müdürü Hasan Dede ise projenin, doğanın korunması ve geri dönüşüm açısından önemli olduğunu dile getirdi.

Oyuncakların eğitim amaçlı üretildiğini belirten Dede, şöyle konuştu:

"Özellikle geri dönüşüm konusunda gösterdiğimiz hassasiyet ülke ekonomisine ve üretime katkı sunmaktadır. Düşük maliyetle çocukların sağlığını olumsuz etkilemeyen ahşap oyuncaklar üretiyoruz. Bu oyuncaklar gerek ilçemizde gerekse bölgedeki birçok okul öncesi eğitim veren okullara eğitim materyali oluşturmaktadır. Okulumuz aynı zamanda bakanlık tarafından tedarikçi okul olarak belirlendi. Bu da bizi daha çok çalışmaya ve daha çok üretim yapmaya yönlendirdi. Öğrencilerimiz bu oyuncakları üreterek hem kendi becerilerini geliştiriyor hem de ülkenin kalkınmasına destek oluyorlar."

Mobilya iç mekan tasarım öğretmeni Çetin Çelik de okullardan topladıkları eski sıraları çeşitli makinelerde işlemlerden geçirerek oyuncağa dönüştürdüklerini anlattı.

Bu oyuncakları sağlıklı boyalarla boyadıklarını ifade eden Çelik, "Oyuncakları, ana sınıfı öğrencileri, şehit çocukları ve özel eğitime ihtiyacı olan çocuklara dağıtalım diye düşündük. Bu doğrultuda oyuncaklarımızı ürettik." diye konuştu.

Öğrencilerden Tuğçe Boyraz da oyuncakları çocuklara dağıttıkları için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Çocukların zeka gelişimi için küçük ahşap oyuncaklar ürettik. Farklı şekilde çeşitli oyuncaklarımız var. Onların yüzünü güldürmek çok anlamlı. Çocuklar için üretmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.