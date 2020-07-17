Son dakika haber: Eski Başyaver Ali Yazıcı'ya müebbet - Son Dakika

Son dakika haber: Eski Başyaver Ali Yazıcı'ya müebbet

Son dakika gelişmesine göre Eski Başyaver Ali Yazıcı'ya müebbet -Eski başyaver Ali Yazıcı, Cumhurbaşkanı'na suikast olayında asil fail olarak görüldü Cumhurbaşkanına suikast ve 2 polisin şehit edilmesi davasında bugün yeniden hakim karşısına çıkan eski Başyaver Ali Yazıcı'ya müebbet hapis cezası verildi.

Eski Başyaver Ali Yazıcı'ya müebbet

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-Eski başyaver Ali Yazıcı, Cumhurbaşkanı'na suikast olayında asil fail olarak görüldü

MUĞLA - Cumhurbaşkanına suikast ve 2 polisin şehit edilmesi davasında bugün yeniden hakim karşısına çıkan eski Başyaver Ali Yazıcı'ya müebbet hapis cezası verildi. Mahkeme daha önce yardım ve yataklıktan yargılanan Ali Yazıcı'nın yardım ve yataklık değil olayın asli faili olduğunu hükmetti.

Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimi, Anayasayı ihlal ve 2 polis memurunun şehit edilmesine yönelik davada 18 yıl hüküm giyen Cumhurbaşkanlığı eski Başyaveri Ali Yazıcı için yerel mahkemenin cezası Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi tarafından cezanın az olması nedeniyle bozulmuştu.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile görülen davada daha önce suikasta yardım ve yataklık ettiği gerekçesi ile 18 yıl hapis cezası verilen Ali Yazıcı'nın olayın asli faili olduğu hükmedilerek cezası müebbet hapis cezasına çevrildi.

Öte yandan, aynı davada müebbet hapis cezası alan Dalaman Deniz Hava eski Üs Komutanı Cenk Bahadır Avcı da suikast girişimi suçundan beraat etmişti. Avcı'ya 'Anayasa'ya ihlal ve darbeye yardım ve yataklık' suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Avcı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Sabah saatlerinde başlayan duruşma akşam saat 21: 00'de bitti.

Cumhurbaşkanı, Ali Yazıcı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 22:06 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Eski Başyaver Ali Yazıcı'ya müebbet - Son Dakika

Son Dakika

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23:43
Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı
23:00
Katil zanlısının 8 parçaya böldüğü cansız beden için poşet almaya gittiği anlar ortaya çıktı
22:15
Başından vurulmuş halde bulunan asker, sağlık ekiplerini seferber etti
20:50
Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı
19:17
Polis operasyonunda gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi
18:47
Kendisinden haber alınamayan mahalle bekçisi ölü bulundu
18:29
Phillip Cocu, Fenerbahçe'den eski öğrencisi Ferdi Kadıoğlu'nu istiyor
17:25
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