Son dakika haber! Eski Dışişleri Bakanı İlter Türkmen hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haber! Eski Dışişleri Bakanı İlter Türkmen hayatını kaybetti

06.07.2022 20:26
Son dakika haber! Eski Dışişleri Bakanı İlter Türkmen hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Eski Dışişleri Bakanı ve Büyükelçi İlter Türkmen, 94 yaşında hayatını kaybetti.

Eski Dışişleri Bakanı ve Büyükelçi İlter Türkmen, 94 yaşında hayatını kaybetti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan taziye açıklamasına göre, 1949-1991 yılları arasında Dışişleri Bakanlığında çeşitli görevler yürüten Türkmen'in cenazesi 8 Temmuz'da Teşvikiye Camisi'nde cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

Bakanlıktaki görevine 1949 yılında başlayan Türkmen, Türkiye'nin Atina, Moskova ve Paris Büyükelçiliği yanı sıra BM Daimi Temsilciliği görevlerini yürüttü.

12 Eylül askeri darbesi sonrası kurulan Bülend Ulusu hükümetinde Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten Türkmen, 3 yıl bu görevde kaldı.

Türkmen, 1991 yılında emekli olmasının ardından 1996'ya kadar BM Genel Sekreter Yardımcısı unvanı ile Filistin Mültecilerine Yardım Teşkilatı Genel Komiseri görevini de yürüttü.

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Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, İlter Türkmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Eski Dışişleri Bakanı İlter Türkmen hayatını kaybetti - Son Dakika

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