Son dakika haber | Eski dünürlerini öldüren katil zanlısı gün yüzü göremeyecek - Son Dakika
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Son dakika haber | Eski dünürlerini öldüren katil zanlısı gün yüzü göremeyecek

22.03.2022 14:25
Son dakika haber | Eski dünürlerini öldüren katil zanlısı gün yüzü göremeyecek

Son dakika haber: Afyonkarahisar'da eski dünürü olan 5 kişiyi tabanca ile vurarak öldüren eski kayınpeder, 5 kez ağırlatılmış müebbet ve 1 yıl hapis ve 30 gün adli para cezasına çaptırıldı.

Afyonkarahisar'da eski dünürü olan 5 kişiyi tabanca ile vurarak öldüren eski kayınpeder, 5 kez ağırlatılmış müebbet ve 1 yıl hapis ve 30 gün adli para cezasına çaptırıldı.

Olay, geçtiğimiz 6 Kasım 2011'de merkeze bağlı Çıkrık beldesinde meydana geldi. Yusuf ve Fatma Mercan çifti 5 yıllık bir evliliğin ardından yaklaşık 3 yıl önce boşandı. Boşanan çiftin 2 çocuğunun velayeti ise anne Fatma Mercan'a verildi. Yusuf Mercan çocuklarını görme izninde aldıktan sonra birlikte vakit geçirdikten sonra, eski eşine bırakmak için aile üyeleri ile birlikte Çıkrık beldesine geldi. Çocukları eski eşine veren Yusuf Mercan iddiaya göre, dönüş yolunda beldedeki meydanda eski kayınpederi İsmail K. ile karşılaştı. Burada taraflar arasında çocuk görme meselesi ve geçmişte alınan borç paraya karşılık verilen senedin icraya konulması meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine cinnet getiren İsmail K., belindeki tabancayı çıkararak otomobilin kapılarını açıp içeri kurşun yağdırdı. Olayda araç içerisinde bulunan Yusuf Mercan, babası Mevlüt, annesi Şefika ve kız kardeşi Hatice Mercan ile anneannesi Hanife Mutlu vuruldu. Olayda aile üyelerinin tamamı hayatını kaybetti.

Davanın son duruşması bugün yapıldı

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca, 5 kişinin öldürülmesiyle ilgili İsmail K. hakkında hazırlanan iddianame 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek dava açıldı. Savcılık sanık hakkında kasten öldürmeden 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi.

Davanın bugün görülen duruşmasında sanık İsmail K., kasten öldürmeden suçlu bulunarak 5 kez ağırlatılmış müebbet ve 6136 sayılı ateşli silahla kanuna muhalefetten 1 yıl hapis ve 30 gün adli para cezasına çaptırıldı.

Öte yandan, dava yaklaşık 5 ayda tamamlanarak karara bağlanmış oldu. - AFYONKARAHİSAR

Son dakika haber | Eski dünürlerini öldüren katil zanlısı gün yüzü göremeyecek
Son dakika haber | Eski dünürlerini öldüren katil zanlısı gün yüzü göremeyecek

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Karahisar, 6 Kasım, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Eski dünürlerini öldüren katil zanlısı gün yüzü göremeyecek - Son Dakika


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