Eski dünürlerini tabancayla yaralayan zanlı Takı ve para istediler (2) - Son Dakika

Eski dünürlerini tabancayla yaralayan zanlı Takı ve para istediler (2)
28.12.2020 17:46
Eski dünürlerini tabancayla yaralayan zanlı Takı ve para istediler (2)TUTUKLANDISamsun'un Canik ilçesinde, 'takı' anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada A.B. (50) ile dini nikahlı eşi H.T.'yi (48), tabancayla vurduğu suçlamasıyla gözaltına alınan eski dünürleri Yüksel T.
Eski dünürlerini tabancayla yaralayan zanlı Takı ve para istediler (2)
TUTUKLANDI
Samsun'un Canik ilçesinde, 'takı' anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada A.B. (50) ile dini nikahlı eşi H.T.'yi (48), tabancayla vurduğu suçlamasıyla gözaltına alınan eski dünürleri Yüksel T., sorgusunun ardınan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yüksel T. polis otosuna bindirilerek cezaevine götürüleceği sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere, Sömürdüler beni, para isteyip duruyorlardı dedi.
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