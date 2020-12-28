Eski dünürlerini tabancayla yaralayan zanlı Takı ve para istediler (2)

Eski dünürlerini tabancayla yaralayan zanlı Takı ve para istediler (2)TUTUKLANDISamsun'un Canik ilçesinde, 'takı' anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada A.B. (50) ile dini nikahlı eşi H.T.'yi (48), tabancayla vurduğu suçlamasıyla gözaltına alınan eski dünürleri Yüksel T.

Eski dünürlerini tabancayla yaralayan zanlı Takı ve para istediler (2) TUTUKLANDI TUTUKLANDI Samsun'un Canik ilçesinde, 'takı' anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada A.B. (50) ile dini nikahlı eşi H.T.'yi (48), tabancayla vurduğu suçlamasıyla gözaltına alınan eski dünürleri Yüksel T., sorgusunun ardınan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yüksel T. polis otosuna bindirilerek cezaevine götürüleceği sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere, Sömürdüler beni, para isteyip duruyorlardı dedi.



Samsun, Canik, Güncel, Son Dakika Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Eski dünürlerini tabancayla yaralayan zanlı Takı ve para istediler (2) - Son Dakika

Son Dakika

Altının kilogramı 451 bin liraya geriledi

Reuters'a konuşan uzmanlar: Çin aşısı CoronaVac'ın sonuçları kafa karıştırdı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde en düşük maaş 3 bin 506 TL oldu

Göreme Belediye Başkanı, oğlunun kaçak yapısını yıktırdı

"Kadın bedeni obje değildir" dedi, projesiyle sosyal medyanın en çok konuşulan ismi oldu

Chantelle Otten ilk cinsel ilişkilerinde, sevgilisi Dylan Alcott'un yüzüne gaz çıkardığını itiraf etti

Türkiye'nin en yüksek asgari ücreti Tuzlukçu Belediyesi'nde: 4 bin 500 TL

Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Diabate, izinsiz kenti terk etti