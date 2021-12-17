Artuklu ilçesi Yalım Mahallesi'ndesaat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda, Seyfettin Değer, eski eşi Cemile ve kayınvalidesi Kadriye Başçı'nın evine gelerek bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Değer, belindeki ruhsatsız tabancasıyla eski eşi Cemile ile annesi Kadriye Başçı'ya kurşun yağdırdı. Değer, aynı tabanca ile başına ateş etti.
Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Cemile ve annesi Kadriye Başçı'nın yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekipleri, durumu ağır olan Seyfettin Değer'i ise Mardin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
Kaynak: DHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Eski eşi ile kayınvalidesine kurşun yağdıran adam, kendi kafasına da ateş etti - Son Dakika