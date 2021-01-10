Eski eşi KADES'e ihbar etti, polis gelince intihara kalkıştı - Son Dakika

Eski eşi KADES'e ihbar etti, polis gelince intihara kalkıştı

İZMİR - İzmir'de barışmak için eski eşinin evine giden şahıs, olayın polise bildirilmesi üzerine otomobiliyle kaçtı. Polis kovalamacası sonrası otomobili içinde intihara kalkışan şahıs, polis tarafından ikna edilerek hastaneye sevk edildi.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Çiğli ilçesi Egekent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğuzkan K. eski eşinin evine gitti. Oğuzkan K.'nin kapıya geldiğini gören eski eşi, Kadın Acil Destek Uygulaması üzerinden ihbarda bulundu. Olay yerine polis ekiplerinin geldiğini gören Oğuzhan K., otomobiliyle olay yerinden kaçtı. Yaşanan kısa süreli kovalamacının ardından Oğuzhan K.'nin otomobili sokakta park halinde bulundu. Polis ekipleri, Oğuzhan K.'ya otomobilinden inmesini söyledi. Ekiplerin uyarılarını dikkate almayan Oğuzhan K. aracın kapısını kilitledi. Eski eşiyle barışmak istediğini söyleyen Oğuzhan K., otomobil içerisinde gazla intihar edeceğini belirtti. Polis ekiplerinin bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olası bir patlamaya karşı itfaiye ekipleri hazırda bekledi. Çevredeki vatandaşlar da o anları balkonlarından seyretti.

Daha önce de intihara kalkıştığı öğrenildi

Olay yerine gelen Çiğli İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı, Oğuzhan K.'yi intihardan vazgeçirmek için konuşmaya başladı. Olay yerine gelen eski eşinin telefonu üzerinden iletişim kuran ilçe müdür yardımcısı, yoğun uğraşlar sonucu Oğuzhan K.'yi ikna etti ve otomobilden indirdi. Gazdan etkilenen Oğuzhan K., Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Oğuzhan K.'nin daha önce de eski eşiyle barışmak için intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.