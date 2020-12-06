Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Antalya polisini harekete geçiren olay, saat 21.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Memurevleri Mahallesi Turgut Reis Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın içinde meydana geldi. Eşinden boşanan A.K., evi tadilatta olduğu için 7 yaşındaki çocuğuyla eski eşinin babasının evine geldi.

ANTALYA'da, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski eşi Alper T.A.'nın (40) tabancayla kapıya dayandığı A.K. (35), Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden yaptığı ihbar sonrası 3 dakikada gelen özel harekat polislerinin operasyonuyla kurtarıldı. Elindeki tabancayla kendisini ayağından yaralayan Alper T.A., özel harekat ekiplerince etkisiz hale getirildi.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Eski eşi tabancayla kapıya dayandı, KADES'ten yaptığı ihbarla kurtarıldı - Son Dakika

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